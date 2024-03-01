Burning Fortunator
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Обзор Burning Fortunator

Количество линий
Количество линий: 5
RTP
RTP: 96.21%
Max Win
Max Win: X300
Бонус
Бонус: нет
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Сюжет Burning Fortunator

Бруно частенько закладывал за воротник. Тем не менее, он был отличным мастером, несмотря на бескомпромиссную любовь к выпивке. Бруно выкладывал прекрасные камины – каждый из них был настоящим шедевром! Ну и платили ему весьма неплохо.

Выполнив очередной заказ, мастер решил выпить с приятелем. Ох, ну и надрались же они! Приятель Бруно свалился под стол, а зачинщик пьянки все еще оставался в седле. Более того, он был готов продолжать попойку, однако упорно не желал бороться с трезвостью без напарника.

Тут очень кстати прилетел зеленый черт, назвавшийся Азазелем. Оказалось, рогатый тоже любит выпить и готов составить компанию хорошему парню! Бруно обрадовался новому знакомому – попойка продолжилась с новой силой...

Когда борец с трезвостью еле стоял на ногах, Азазель признался, что тот ему очень понравился. Разумеется, как человек, друг и собутыльник! Не подумайте, будто зеленый черт был из «этих», которые принимают гостей на заднем дворе, если вы понимаете, о чем я.

Рогатый рассказал Бруно как сделать фортунатор – особый камин, притягивающий удачу, богатство и процветание самыми разными способами. Такая вещь будет не лишней в каждом доме! Бруно выслушал Азазеля, и потом благополучно свалился под стол, а черт допил остатки виски и провалился обратно в ад.

Утром борец с трезвостью хорошенько опохмелился. Потом он получил нагоняй от супруги, которая терпеть не могла беспробудное пьянство любимого мужа, и ушел в гараж. Бруно начал припоминать, что ему говорил Азазель. Инструкция казалась фантастической, но все же...

Мастер приступил к работе. Как говорится, чем зеленый черт не шутит! Когда супруга спросила у Бруно, чем тот занимается, то он рассказал все без утайки как есть. Жена подумала, что любимый окончательно пропил мозги, но ничего не сказала, а только махнула рукой, мол, человек пропащий – чего с него взять...

Бруно пропитывал кирпичи настоем клевера, добавлял в цементный раствор вино, положил в кладку кроличью лапку, начертил пентаграмму в топке камина и учел множество других тонкостей, о которых говорил Азазель. Спустя несколько месяцев упорной работы, фортунатор был готов. Получился внушительных размеров камин, украшенный тремя семерками справа и слева от топки.

Бруно растопил фортунатор. Он добавил в камин фруктов и ягод, как сказала Азазель, а потом прочитал заклинание, о котором никому нельзя говорить. Фортунатор горел ярким пламенем, и от него совершенно не оставалось дыма.

Наконец огонь в чертовом камине потух. Дрова прогорели полностью. В оставшейся куче золы Бруно нашел золото: колокольчик, игральные кости и изящные буквы B, A и R. Он взял найденные сокровища. Удивив жену дарами фортунатора, Бруно побежал к ювелиру, чтобы продать золотишко.

А зеленый черт, который все время был рядом с мастером, правда, оставался невидимым, громко захихикал. Азазель прекрасно знал, что будет дальше. Колокольчик ювелир выгодно продаст – часть этих денег пойдет на визиты к женщинам легкого поведения, о которых непременно узнает жена и подаст на развод с последующим разделом имущества. Игральные кости купит человек, поверивший в счастливую силу этого талисмана – он потом разорится из-за чрезмерной веры в магию этой побрякушки. А красивые буквы B, A и R Бруно оставит себе – они помогут ему влезть в бутылку еще глубже. Если кто-то думал, что зеленый черт решил сделать доброе дело, то человек этот очень наивен!

Провайдер
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