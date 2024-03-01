Paddy’s Payouts
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Обзор Paddy’s Payouts

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.25%
Max Win
Max Win: X1000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Paddy’s Payouts

Далеко-далеко в Зеленой долине живет лепрекон по имени Пэдди. Уединенный уголок, затерянный среди гор, показался ему просто идеальным местом! Правда, иногда рыжебородому богатею не хватает общения. В такие дни он отправляется на поиски людей и предлагает сыграть с ним в игру...

Пэдди загадывает три загадки. Если человек отвечает правильно, то лепрекон выплачивает ему награду – целый горшок золота! Победитель получает монеты великолепного качества. Разумеется, созданные с помощью волшебства – ковать из золота у Пэдди не было ни желания, ни возможности.

Перед тем как отправиться на поиски человека, который до смерти хочет разбогатеть, лепрекон выпивает пару бокалов эля и закусывает сочным мухомором. Пэдди начинает игру в весьма приподнятом настроении!

Бородач задает человеку три вопроса. Загадки могут быть о чем угодно, начиная от количества ног у гусеницы и заканчивая размером клюва попугая ару. Конечно, лепрекон предпочитает вопросы позаковыристее, потому что не особенно горит желанием делиться золотыми монетами.

Если человек отвечает неправильно хотя бы на два вопроса, то победа в маленькой интеллектуальной игре присуждается Пэдди. Проигравший становился жертвой магического заклинания, которое ехидный карлик выбирает в своей копилке магии. Надо сказать, людей не очень-то радовали последствия проигрыша, более того, многие очень расстраивались, что черт дернул их связаться с рыжебородым демоном!

Пэдди от души потешался над людьми, оказавшимися недостаточно эрудированными для его загадок. Особенно он смеялся над последним проигравшим, у которого тот самый орган превратился в четырехлистный клевер. Говорят, жена этого несчастного сорвала цветок, понюхала, а потом подала на развод, потому как упорно не хотела жить с существом непонятного пола.

Ох, сколько шалостей было на счету Пэдди! У одного пропала рука, у второго во лбу вырос мухомор, а третий... в общем количество жертв хитрого лепрекона перевалило за десятки. Конечно, бывали и случаи, казавшиеся Пэдди очень досадными – иногда ему попадались обладатели семи пядей во лбу, которые отвечали на два вопроса или больше и забирали золото. Увы, случалось и такое...

А еще Пэдди любил радугу! Впрочем, чего в этом удивительного – именно она дает лепреконам способности к магии своей особой силой. Возможно, вы тоже пытались поймать рыжебородого карлика в надежде озолотиться? Тогда будьте осторожны, потому что им может оказаться наш дружок Пэдди!

Узнать хитреца очень просто: клубные очки, цилиндр, украшенный золотыми звездами, на шее висит медальон в виде четырехлистного клевера – это он, собственной персоной! Бородач предложит вам сыграть с ним и пообещает миллионы, если вы победите, или сюрприз в случае проигрыша. Разумеется, не из приятных. Пэдди произнесет заклинание, а потом с вам не случится ничего хорошего, зато определенно появится повод для расстройства.

Возможно, вы не хотите рисковать лишиться какой-нибудь очень значимой части вашего тела? В таком случае лучше послать Пэдди куда подальше! Хотя знатоки какого-нибудь интеллектуального клуба могут рискнуть – вдруг повезет забрать целый горшок золота высшей пробы, которое поможет изменить жизнь к лучшему!

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