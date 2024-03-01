Сюжет Bones and Bounty

Джим Квадратный нос был одним из самых известных пиратов в Карибском море. В юности, когда он служил на корабле юнгой, черт угораздил его свалиться с мачты! Матрос рухнула на палубу лицом вниз. С тех пор расплющенный нос стал его визитной карточкой. Денег на хорошего доктора у юнги не было, поэтому ему пришлось примириться с «изюминкой» собственной внешности.

С тех пор прошло много лет. Теперь Джим Квадратный нос был капитаном пиратского фрегата, который превратился в настоящий кошмар для любого торгового корабля. Его команда забирала все без остатка, а если кто-то говорил хоть слово против, то его тотчас отправляли на корм рыбам. Ну а вооруженных людей, охранявших судно, убивали без разговоров.

Ограбив очередной корабль, Джим Квадратный нос забрал себе кучу золота. А еще он присвоил себе сундук, разумеется, на правах капитана, который имел законное право получить чуть больше остальных членов команды. В нем хранились документы. Среди прочих бумаг Джим Квадратный нос отыскал карту, на которой был обозначен Остров Костей. Он пытался разобрать, что написано на оборотной стороне, но почерк у автора был еще хуже, чем у морского черта. Впрочем, это нисколько не умерило желания Джима сунуть свой квадратный нос в один из самых дальних уголков Карибского моря. Выйдя на палубу, капитан сверился с компасом и отдал команду «Полный вперед»!

На закате второго дня фрегат встал на якорь недалеко от маленького острова. Капитан взял шлюпку и поплыл к берегу вместе с тремя помощниками, которые управлялись с саблями и пистолетами лучше остальных. Высадившись на остров, они столкнулись с его обитателями: из земли поднимались скелеты, размахивающие мечами и шпагами! Костлявая гвардия бросилась на пиратов, однако морские волки крепко стояли на ногах и дали отпор восставшей нечисти.

Пираты решили исследовать все вокруг. В глубине острова они нашли глубокую пещеру, уходящую под землю. Они спустились в большой зал, где на алтаре стояли песочные часы, светившиеся так, словно были наполнены магией. Внизу на камне были выгравированы какие-то советы о том, что управлять временем надо с умом и стоит десять раз подумать, прежде чем отрезать.

Джим Квадратный нос повертел в руках зачарованную вещицу, пытаясь понять, что это такое. Остальные пираты тоже с интересом рассматривали находку и задавались про себя вопросами, навроде нет ли где-то поблизости золота...

Стоило только капитану перевернуть песочные часы, как мир вокруг словно остановился. Все живое замерло, кроме Джима Квадратного носа. Он пытался растолкать помощников, переворачивал часы, но ничего не выходило – все живое по-прежнему оставалось неподвижным.

Капитан решил вернуться на корабль и позвать остальных. Стоя на берегу, он посмотрел в воду на свое отражение и ужаснулся – на него смотрел живой мертвец! Придя в себя, капитан сел в шлюпку и поплыл на корабль. Приближаясь к своему фрегату, он заметил рваные паруса, потемневшее дерево и полное отсутствие людей, словно команда просто исчезла. Поднявшись на борт по канатам, капитан оказался на палубе – тут и там валялись кости скелетов... но живых не было и в помине. Джим Квадратный нос попал в какую-то очень жуткую историю! Наверняка он озолотит вас, если вы поможете ему понять, что к чему, и вернуть все как было.