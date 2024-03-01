Обзор Rock Star Santa Multimax
Сюжет Rock Star Santa Multimax
Санта давно уже созрел для перемен. Честно говоря, ему смерть как надоело развозить подарки! Мало того, что оленей приходится едва ли не загонять, так еще и сам замучаешься, как собака. Еще бы, попробуй облазить столько труб!
Ну и, конечно, Санта не становился худее с годами, наоборот, его живот рос, будто на дрожжах. Пробираться через каминную трубу становилось все сложнее и, если так пойдет дальше, то добрые люди останутся без подарков под елкой!
К тому же риск столкнуться с самолетом тоже очень напрягал Санту – иногда они летают так низко, что даже страшно становится! Один раз Рудольф чуть не лишился рогов из-за какого-то там «суперджета» чертовой компании «Американ Аирлайнс»...
Санта хотел было влетать в дома через окна, но потом отказался от идеи, которая поначалу казалась ему интересной. Плачущие дети, шокированные взрослые, которые обязательно подадут в суд за нарушение права частной собственности и разбитые стекла – в общем, через трубу явно проще...
Потом ему пришла в голову мысль оставлять подарки у дома и уезжать, пожелав счастливого рождества. Но тогда их с большой вероятностью украдут! Особенно Санта переживал за жителей криминальных районов, в которых с вероятностью более ста процентов прибирают все, что плохо лежит. Хотя черные живут почти везде, а это значит одно – воровать будут у всех! Санта представил, как какая-нибудь розовощекая девочка Полли останется без подарка, из-за ниггера по имени... да неважно! В общем, такой способ тоже не подходит. И, кстати, Санта ничего не имеет против черных, а тот белый капюшон с прорезями для глаз, который спрятан в его шкафу, ему подарил какой-то гнусный расист!
Потом главный герой Рождества (после Иисуса, разумеется) подумал о том, что неплохо бы сложить подарки в одном месте, а люди пусть сами разбираются! Хотя нет, тогда вообще начнется апокалипсис! Лучше пусть эльфы их раздают. А в честь праздника можно забабахать грандиозный рок-концерт. Почему бы и нет? Санта неплохо поет, среди эльфов найдутся музыканты, возможно, даже Рудольфа удастся как-нибудь пристроить...
Правда, сначала будущая рок-звезда решил заняться собой. Среди эльфов он отыскал того, который увлекался бодибилдингом и пауэрлифтингом – в общем, этот парень не понаслышке знал, как сделать красивое тело. Несколько месяцев Санта упорно работал, приводя себя в божеский вид. Ему настолько хотелось избавиться от лишних килограммов, что он даже перестал пить виски на ночь!
Наконец, Санта привел себя в порядок. Тем временем Рождество уже было не за горами! Впрочем, эльфам хватит времени построить сцену и открыть пункты выдачи подарков. Все желающие смогу «потусить» на концерте, а затем получить «гостинец» от Санты.
В программе два десятка зажигательных композиций. Каждую песню Санта писал сам, а музыкой занимались другие ребята. Всю команду вы увидите на концерте, более того, у самых ловких, сумевших пробраться через толпу, будет возможность получить автографы.
Вы хотите побывать на самом грандиозном рок-выступлении года? Тогда добро пожаловать на рождественское выступление Санты – можете быть уверены, вам никогда не приходилось видеть рок-концертов подобного уровня!