Сюжет Hula Balua

Звери не любили ходить к Эльмо, потому что тот был одним из самых бестолковых шаманов на свете! Обитатели джунглей предпочитали лечиться подручными средствами или и вовсе обращались к ветеринарам – лучше уж просить о помощи двуногих, чем играть в русскую рулетку! Зелья, припарки, микстуры и прочие лекарства, приготовленные Эльмо, имели, как бы это сказать, побочные эффекты… например, презабавный случай с тигром – выпил тот отвар от кашля и выздоровел, а потом у него выросла пятая нога…

«Жертв» у криворукого эскулапа было гораздо больше: у мартышек увеличились уши, белые пятна на шкуре панды порозовели, летучие мыши перестали ориентироваться в темноте и постоянно бились обо все подряд, жираф обзавелся огромными рогами… впрочем, насчет последнего Эльмо, скорее всего, возможно, все дело в тайных приключениях подруги длинношеего.

Конечно, это просто ужасно! Эльмо больше всех переживал из-за своей профнепригодности. Между тем, он старался, видят боги! Однако все его усилия выливались в совершенно никчемные результаты. Едва не залечив очередного пациента до смерти, Эльмо решил отправиться в сердце джунглей, чтобы обрести мудрость.

Он долго шел, продираясь сквозь непролазный лес. Наконец, ему удалось добраться до заброшенного храма, в котором сохранилась древняя магия. Эльмо встал на колени и долго молился, прося богов даровать ему мудрость, без которой просто невозможно быть хорошим шаманом.

Вдруг раздался голос, который окликнул несчастного по имени! Тот поднялся и увидел три рогатые маски, парящие в воздухе, которые представились как дух Хула Балуа, и спросили чего ему надо. Эльмо рассказал горькую историю о собственной некомпетентности и попросил помочь ему в освоении искусства шаманизма.

Маски понимающе закивали – действительно, если так и дальше будет продолжаться, то джунгли попросту вымрут. Дух рассказал Эльмо, что нужно сделать для обретения навыков: во-первых, следует раскрыть способности к волшебству, например, магии фруктов с помощью, специального зелья, и, во-вторых, сделать особый посох для работы с магической энергией. После маски исчезли, пожелав нашему герою удачи.

Эльмо вернулся домой. По пути он собрал целый букет трав и кореньев, которые были нужны для зелья. Потом ему удалось найти палку для посоха – толстая ветка, валявшаяся под ногами, оказалась просто идеальной!

Дома Эльмо сварил целый котелок зелья, которое перелил в стеклянную бутылку и осушил до дна. Он сразу почувствовал, как его тело наполняется магической энергией, которая поступала из корзины фруктов, стоящей на подоконнике. Далее пришло время заняться посохом – это заняло у Эльмо не более часа.

Получив магическую силу, он сразу постиг азы шаманского искусства. Оставалось только совершенствовать мастерство! И учиться новому стало намного проще благодаря приобретенным знаниям…

Звери приходили к шаману за помощью, скрепя сердце, и ожидая какой-нибудь неприятный сюрприз. На их счастье, теперь зелья Эльмо работали, как надо! Звери выздоравливали, и у них не проявлялось никаких побочных эффектов, вроде появления пятой ноги или пары рогов. А Эльмо радостно выполнял свои обязанности и благодарил духа Хула Балуа за помощь!