Сюжет Gargantoonz

Доктор Шпитц занимался разработкой наноконцентратора второй год подряд, надеясь вот-вот закончить. Это был один из самых масштабных проектов за всю его карьеру, а уж он-то провел немало научных изысканий и совершил ряд открытий, позволивших человечеству сделать сто шагов вперед к вершинам освоения космоса.

Наноконцентратор анализировал органические ткани и позволял получить максимально полное представление о материи, в частности о живом объекте. К тому же в установку был встроен аудиомодулятор, предназначенный для анализа речи. Конечно, языковой сканер работал на основе экспериментальной технологии и поручиться за его работу до конца не мог никто, однако перспективы использования этого устройства в целях развития науки казались весьма интересными.

Доктор Шпитц долго ждал, когда пришлют квантовые кристаллы – довольно дорогое удовольствие даже по меркам крупного научно-исследовательского комплекса, в который вкладывали миллионы долларов едва ли не каждый месяц. Наконец, он получил недостающий элемент и провел экспериментальный запуск установки, надеясь на успех!

Наноконцентратор работал, как швейцарские часы. Доктор Шпитц решил, что самое время провести первый тест, а то вдруг на самом деле все не совсем так гладко, как кажется... правда, на складе закончились подопытные животные. Светилу науки пришлось покинуть научно-исследовательский комплекс, чтобы поймать четвероногого друга и предоставить тому шанс послужить на благо всего человечества. На счастье ему повстречался кот, лежавший у дороги и умывавший усатую морду. Конечно, это не мышь или хомячок, но тоже подойдет!

Доктор Шпитц отнес зверюгу в лабораторию. Котик упирался, громко шипя, словно понимал очевидную вещь – ничего хорошего его впереди не ждет, однако светоч науки оставался непреклонен в своем намерении запихать блохастого в наноконцентратор. Уже через несколько минут кот сидел в капсуле, прилипнув мордой к стеклу, а доктор Шпитц смотрел на дисплей, изучая полученные данные. Потом он запустил аудиомодулятор, и увидел на экране перевод того, что прошипел кот, пытавшийся вылезти из капсулы. Вроде такой милашка, а так ругается – кто бы мог подумать!

Доктор Шпитц доложил боссам наверху об успешном завершении тестов. Не прошло и недели, как его вместе с наноконцентратором отправили на космическую станцию проводить исследования существ, пойманных на других планетах.

Гуманоиды напоминали геометрические фигуры. Забавные создания что-то бормотали и тихонько подпрыгивали, то ли веселья ради, то ли еще с какой целью. Доктор Шпитц внимательно исследовал каждого представителя той или иной цивилизации, а потом приказал помощникам запихнуть всех в наноконцентратор.

И тут произошло то, чего никто не ожидал – плоть гуманоидов вступила в реакцию с квантовыми лучами! Неведомая сила притянул существ друг к другу и превратила в единое целое – огромного трехглазого монстра, который смотрел на обалдевших ученых и улыбался. Доктор Шпитц назвал объект «Гаргантун» – это слово было чрезвычайно похоже на бормотание создания, синтезированного из инопланетян. Исследования обещают быть очень интересными! Вы тоже можете принять в них участие прямо сейчас...