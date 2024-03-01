Сюжет Cleo’s Book

Верховный жрец Хаминатон, служивший богу солнца Ра, воспылал самой настоящей любовью и ни к кому-нибудь, а к самой Клеопатре! Царица относилась к нему снисходительно, позволяя мечтать о своих прелестях, но не более того. Любовь Хаминатона не имела никаких перспектив в плане развития государства – это обстоятельство делало жреца совершенно непригодным для царского трона.

Тем не менее, слуга бога солнца продолжал попытки завоевать сердце Клеопатры, хоть царица и говорила ему уже тысячу раз, что он – «самый лучший друг, такой же, как брат». Если бы жрец знал, по каким законам работает френдзона, то возможно бы и оставил ее в покое, но ему все это было невдомек.

И вот появился треклятый Цезарь! А когда еще и выяснилось, что император, в отличие от доброй половины римлян, абсолютно гетеросексуален, Хаминатон окончательно пал духом. Он взывал к богу солнца, но тот категорически отказался мешать союзу двух великих правителей. И тогда жрец обратился к Анубису, как к последней надежде. Конечно, пришлось заколоть для этого пару тысяч девственниц, но иногда любовь требует жертв, тут уж ничего не поделаешь!

Анубис откликнулся на зов и согласился помочь жрецу. В ту же ночь египетская царица лишилась своей красоты – великолепная Клеопатра стала выглядеть, как древняя старуха! А Цезарь к бабушкам дышал абсолютно ровно, без каких-либо признаков влечения, поэтому союз легендарных правителей оказался под большим вопросом!

Клеопатра обратилась к богам, и на ее призыв откликнулся Анубис, который ей искренне посочувствовал, будто бы вообще был не при делах. Царица обрисовала печальную ситуацию, которая, впрочем, была очевидна с первого взгляда на внезапно состарившееся личико. Анубис, хитрая собака, пообещал помочь за пару тысяч юных дев. Естественно, девственницы были найдены в самое ближайшее время и принесены в жертву. Историки до сих пор гадают, откуда их столько взялось в Древнем Египте, но да это уже дело не наше, а, скорее, академиков и археологов!

Анубис принял жертву. Вдоволь насытившись свежими душами, подземный бог подари Клеопатре книгу, в которой содержались различные заклинания, позволяющие сохранять молодость и красоту. Он отдал ее радостной царице и исчез. Говорят, что это всего лишь рецепты масок, скрабов, кремов и прочей косметики, благодаря которой прекрасные дамы с легкостью скрывают свой возраст, но это все, конечно, злые языки, не иначе!

Клеопатра воспользовалась знаниями из книги и вернула себе привлекательность. Правда, магия действовала не более суток – каждый день царице приходилось снова повторять ритуал, но зато Цезарь не заметил подвоха. В отличие от Хаминатона, император не знал, как на самом деле обстоят дела, а чувства жреца резко остыли, когда тот увидел Клеопатру такой, какая она есть без волшебства Анубиса. Бывшая возлюбленная, выглядевшая как старушка, казалась ему совсем не такой привлекательной.

Хаминатон поблагодарил Анубиса за то, что тот открыл ему глаза – жрец даже не догадывался, почему Клеопатра превратилась в старуху! На радостях он принес богу подземного мира еще тысячу девственниц, несмотря на протесты последних. Анубис тем временем сидел на троне, довольно порыкивал и грыз любимую палочку, пока души проваливались в его царство одна за другой. Не будьте простаками, как Хаминатон! Берите пример с хитрого Анубиса, который сумел и на трон сесть, и души съесть – тогда вам обязательно повезет!