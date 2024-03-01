Сюжет Dia De Los Muertos 2

Сеньор Пабло умер совершенно некстати! Не то что бы он мог найти более подходящее время, просто никто не ожидал его кончины именно сейчас. Сеньор Пабло закурил сигару, выпил стакан текилы и упал замертво, хотя еще мгновение назад был здоров, как бык. Родные плакали навзрыд, правда, дело тут не столько в утрате брата, мужа и отца, сколько в отсутствии завещания.

Все знали, что оно есть. Но как найти его, да и где вообще искать? В огромном особняке, в саду, на винокурне в гараже... попробуй, разберись! Впрочем, родственники не особенно стремились найти его – они хотели разделить добро сеньора Пабло поровну и дело с концом. Совсем другое дело Мария – любовница ныне покойного, которая приходилась ему никем, следователь и получала она ничего, если поделить все без завещания.

Юную красавицу, которая скрашивала последние годы пожилого богатея, такой поворот событий совершенно не устраивал. Она обратилась к душеприказчику, сеньора Пабло, но тот лишь развел руками, мол, старое завещание его клиент аннулировал, а новое еще не предоставил, хотя собирался написать в самое ближайшее время. Мария прекрасно знала, что ее богатенький возлюбленный решил включить в список близких людей свою пассию. Вопрос поиска завещания стал для нее жизненно важным...

Между тем приближался День мертвых. В праздник покойные особенно отзывчивы и могут помочь в решении самых разных проблем, если их хорошо попросить. Мария знала простой ритуал, позволяющий пробудить душу покойного и поднять ее из могилы.

Дома охотница за завещанием соорудила сахарный алтарь, который собиралась поставить на надгробье сеньора Пабло. Затем она испекла сахарные черепа и купила бутылку той самой текилы, которую обожал ныне почивший мешок с деньгами.

Наступил День мертвых. На закате Мария отправилась вызывать дух почившего возлюбленного, надеясь, что его проклятые родственнички не успели разделить наследство. Придя на погост, она сделала все как надо. Конечно, дух она не увидела, однако почувствовала чьи-то руки на пятой точке.

Мария попросила Пабло рассказать, куда тот спрятал новое завещание. Дух оставил в покое ее филейный части и начал рисовать что-то на земле. Приглядевшись, Мария увидела статую ангела наподобие тех, которые стояли на крыльце дома сеньора Пабло. Тут из неоткуда появилась смерть и забрала духа обратно в загробный мир, напугав Марию едва ли не до обморока! Она решила убираться с кладбища подобру-поздорову, пока костлявая не пришла и за ней.

Ночью Мария пробралась во двор дома, в котором раньше жил ее возлюбленный со своими близкими. Сжимая в руке молоток, нежданная гостья пробралась на крыльцо и начала колотить статуи, что было сил. Первая оказалась совершенно пустой, а во второй нашелся тайник – здесь-то и лежал тот самый билет в счастливую жизнь, который был нужен Марии просто позарез! Она схватила завещание и побежала к выходу, что было сил, надеясь избежать встречи с родственниками, которые засуетились, услышав, как кто-то крушит работы неизвестного скульптора прямо у них под носом.

Утром Мария поехала к душеприказчику. Завещание оказалось самым что ни на есть подлинными и по нему возлюбленной сеньора Пабло полагался весьма солидный кусок общего пирога. Ох, должно быть его родственники придут в ярость, когда узнают, что им придется делиться...