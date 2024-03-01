Scroll of Seth
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Обзор Scroll of Seth

Количество линий
Количество линий: 50
RTP
RTP: 96.31%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Scroll of Seth

Синухет был отвратительным человеком! Всю свою жизнь он жульничал, убивал, грабил и насиловал. Будучи одним из верховных вельмож фараона, он имел почти безграничные возможности для реализации своих преступных замыслов. Естественно, Синухет пользовался особым положением на всю катушку!

Все служанки во дворце фараона были «перепорчены» самыми извращенными способами. Конечно, на эти шалости власть имущий закрывал глаза, равно как и на убийства черни, и бесконечные обманы всех, кого возможно, но, когда Синухет дошел до уклонения от налогов, его терпение лопнуло!

Фараон приказал доставить вельможу, собираясь призвать того к ответу по всей строгости закона. Стража выполнила приказание повелителя – менее чем через час один из самых мерзких людей в Древнем Египте стоял на ковре перед наместником бога солнца, переминаясь с одной ноги на другую. Фараон предъявил ему все совершенные преступления, выделив неуплату налогов отдельно, как самый тяжкий поступок, за который в те далекие времена отправляли в колонию «Черный верблюд». Каждый знал, что из этой тюрьмы нет дороги назад!

Синухет получил двадцать лет. Учитывая специфику колонии «Черный верблюд», было понятно, что приговор фараона вполне можно считать пожизненным. Вельможу отправили исправляться.

Ох, тяжко же было Синухету! Ни тебе служанок, ни былых полномочий и относятся к заключенным хуже, чем к собакам – просто кошмар! В один не очень прекрасный день Синухет не выдержал тяжких испытаний.

Поскольку с трупа спроса нет, его сразу же этапировали домой. Слуги подготовили тело к похоронам и отправили в последний путь, оставив покойного хозяина в пирамиде. Благо фараон даже не заикался о конфискации – все богатства Синухета остались в полном распоряжении своего обладателя, правда, тот уже ни в чем не нуждался. Тем не менее, их вполне хватило для обустройства симпатичной пирамиды, пусть и поменьше размером, чем фараоновы, однако все равно довольно солидной.

Вместе с Синухетом слуги похоронили и оставшиеся сокровища, среди которых сохранился особый свиток. Когда вельможа очнулся в царстве мертвых, его ждал еще один суд, который тоже закончился плачевно: мерзавца приговорили коротать вечность в аду. Его душу прогнали пинками в преисподнюю, позволив забрать немного сокровищ с собой. Синухет прихватил пару монет и тот самый волшебный свиток, в котором содержалась магическая сила.

Душа осужденного предстала перед Сетом – бог подземного мира как раз выбирал, на что бы такое интересное обречь нового гостя. Впрочем, Синухет не будь дурак предложил ему сделку – он попросил отпустить его и предложил взамен свиток. Мерзавец прекрасно знал о возможностях артефакт, позволявшего создавать самых немыслимых созданий! Он показал Сету, как работает свиток, и тот ловким движением рук произвел на свет произвел шестиглазого карпа, собаку с головой птицы и многие другие плоды собственной фантазии.

Довольный повелитель подземного мира свернул свиток в трубочку и дал Синухету хорошего пинка, от которого тот полетел в черную бездну. Как только мог глупый смертный подумать, что властелин преисподней будет заключать с ним какие-то там сделки?! Сет просто заберет все, наплевав на мораль, честность и нравственность. А свиток ему очень понравился – забавная, знаете ли, штука...

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