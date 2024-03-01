Сюжет Betty Bonkers

Если вы когда-нибудь соберетесь в Вегас, то обязательно посетите эти места: «Солидный Джо», «Гранд» и «Бетти Бонкерс». Конечно, можно заглянуть и в другие заведения, почему бы и нет? Если время есть. Но в эти три загляните обязательно. Про них нет почти никакой информации в путеводителях, однако это не значит, что они не заслуживают внимания. Наоборот, еще как!

Ресторан «Солидный Джо» предлагает посетителям шикарное меню, состоящее из самых разных блюд. Большинство из них готовят по авторским рецептам местного шеф-повара, который обучался кулинарии во Франции, в Италии, в Африке, Японии, Китае, Тибете и других странах. Прочитав трудовую биографию этого парня, можно подумать, что он – какой-нибудь путешественник, а вовсе не мастер кухонного ножа и поварешки. Винная карта тоже приятно удивит любителей выпить хороших напитков – чего здесь только нет! Да в ней есть все, кроме разве что бюджетного алкоголя. Просто Джо солидный парень, поэтому на такие напитки не разменивается, вы же понимаете!

«Гранд» предлагает любителям испытать удачу целое море развлечений! Разумеется, это казино, в котором представлены десятки столов. Клиентов обслуживают привлекательные девушки, владеющие множеством самых разных языков. То есть, разговорник можно сразу убирать, потому как эта книжица, являющаяся палочкой-выручалочкой для многих туристов, попросту вам не понадобится. Сыграть можно в рулетки, кости, карты, автоматы – да здесь полный набор! Ставки идут от минимальных и вплоть до таких, от которых в прямом смысле башню сносит... играя с леди Фортуной, помните об элементарной осторожности! Хотя, тот, кто о ней не забывает, вряд ли сможет сорвать большой куш.

Ну и, конечно, шоу «Бетти Бонкерс»! На самом деле это казино, однако ничего подобного вы больше не найдете ни в одном игорном заведении Вегаса. Каждый день Бетти Бонкерс устраивает великолепные представления, меняя образы: сегодня она прекрасная певица, завтра – суровый сержант полиции, а послезавтра – шериф с дикого запада, готовый подстрелить каждого, кто решится играть не по правилам!

На шоу красавицы Бетти частенько проводятся разные конкурсы, в которых определенно стоит поучаствовать всем, желающим заполучить какой-нибудь приз посерьезнее, вроде чемодана золота или алмаза. Некоторым счастливчикам удается стать обладателями самого настоящего бриллианта!

Итак, что нужно сделать, чтобы стать участником шоу? Для начала загляните в гости к Бетти Бонкерс! В смысле, не к ней домой, а просто приходите играть. Сделайте хотя бы одну ставку в... в чем хотите, и продолжайте игру или переходите к конкурсам. Правила каждый раз меняются, но это не беда. Администраторы, снующие по залу туда-сюда, объяснят вам, что к чему и посвятят во все тонкости нехитрых игр.

Конечно, если вы не любите азартные развлечения, то тогда шоу Бетти Бонкерс вас вряд ли заинтересует... стоп, а какого вы в таком случае делаете в Вегасе?! Конечно, вы играете, что еще за вздор! А значит вы просто обязаны побывать в гостях у Бетти и испытать удачу – вдруг вам повезет сорвать банк и попасть в местный зал славы! О вас будут вспоминать несколько следующих поколений игроков...