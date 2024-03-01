Сюжет Wild Gold Fish

Джо был славный малый! Правда, как бы это сказать по мягче… немного придурковатый! Все он делал через пень-колоду и, казалось, что мозги у него застряли там же, откуда и руки торчат, а росли они у него совсем не из плеч, если вы понимаете, о чем я! Однажды Джо подумал, что все злоключения, которые происходят с ним – это вовсе не результат раздолбайства и придурковатости! Он грешил на злой рок, который, порой, выбирает случайного человека и мучает несчастного всю оставшуюся жизнь.

Джо решил поймать золотую рыбку, которая определенно принесет ему удачу! Рассчитывая избавиться таким образом от злого рока, наш придурковатый герой отправился на рыбалку. Он сидел у моря с удочкой целых два часа и удивлялся, почему до сих пор ни разу не клевало?! Поразмыслив, Джо решил все-таки прицепить крючок и после этого продолжил посиделки на берегу.

В какой-то момент горе-рыбаку показалось, что поплавок шевелится. Он резко дернул леску и обнаружил, что поймал ракушку. Выбросив добычу куда подальше, Джо выругался и понял очевидную рыбацкую истину – без наживки не обойтись!

Накопав червей неподалеку, он вернулся обратно на бреге моря и снова начал ловить спасение от всех бед. Вскоре ему каким-то образом удалось выловить морскую звезду, от которой не было никакого толка, потом медузу, высохшую на берегу за пару минут… и вот леску перекусил краб! Высунув морду из воды, маленький хитрец пощелкал клешнями, будто издеваясь, и уплыл, оставив рыбака с носом и с испорченной удочкой.

Джо конкретно психанул! Он пошел в магазин и купил динамит. Вернувшись на берег моря, рыбак зашвырнул в воду пару шашек, надеясь отомстить подводному вредителю. Кроме того, ему до смерти хотелось поймать золотую рыбку любой ценой.

Взрыв вызвал локальное цунами! Джо едва не смыло в воду, однако, как гласит народная мудрость, дуракам везет, и этот случай тоже не стал исключением из правила.

Всплыла куча рыбы, среди которой было легко отыскать ту самую – она сверкала чешуей под лучами солнца, светившего ярким светом! Джо схватил добычу, которая еле шевелила хвостом, и отнес домой. Когда рыбка очухалась, она поняла, что теперь ей придется жить в трехлитровой банке. Конечно, Джо добавил камешков, ракушку и водорослей, однако эта пародия казалась сомнительной заменой родному морю.

Исполнительница желаний, пояснила радующемуся дурню, что она не приносит удачу. Тем не менее, рыбка выразила готовность исполнить любое желание, если Джо отпустит ее домой.

Конечно, рыбак не поверил! А ну как она просто пытается дурить его?! Джо принес кота, которому позволил засунуть лапы прямо в банку и начал угрожать рыбке расправой. Блохастый мурчал, обладательница золотой чешуи тряслась от страха, лежа на дне, а рыбак недовольно требовал дать ему побольше везения прямо сейчас!

Увы, кот все-таки дотянулся до рыбки и отправил ее себе в пасть быстрее, чем Джо спохватился! Блохастый проглотил ее мгновенно, исключив хотя бы маломальский шанс вырвать исполнительницу желаний из сомкнувшейся пасти.

Вот так вот придурковатый Джо остался с носом из-за собственной глупости! Если вам когда-нибудь повезет поймать другую золотую рыбку, то просто загадайте желание и отпустите ее на все четыре стороны – будьте умнее, а не как этот безмозглый болван!