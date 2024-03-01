Сюжет Moby Dick

Наверняка вы знаете историю о Моби Дике! А если нет, то мы напомним: капитан корабля «Пекард» по имени Ахав сгорает от желания отомстить белому кашалоту, имеющему очень дурную репутацию среди мореплавателей – уже в плавании он меняет курс, наплевав на пожелания нанимателя, на сбор китового жира, на ропот команды, и все это лишь для убийства огромной рыбины. Историю рассказывает Измаил – один из матросов, подписавший контракт на трехлетнее плавание. Все дело в том, что капитан Ахав лишился ноги...

Примерно за полгода до появления Измаила на палубе «Пекарда» капитан вышел в море, согласно плану. Все шло замечательно: матросы убивали китов, заготавливали жир, мысленно подсчитывали немалые деньги, которые получат по прибытии в порт – типичные рабочие будни, ничего не предвещало беды.

В один погожий денек Ахав решил показать всем, как надо метать гарпун. Матрос, занимавшийся этим до него, оказался мастером средней руки, а юнга, впервые вышедший в море – тот и вовсе только насмешил остальных. Ахав же был китобой со стажем, который прекрасно знал свою работу. До того, как стать капитаном судна, он убил немало огромных китов – этот человек имел полное право учить непростому ремеслу остальных.

Китобой вооружился гарпуном и начал высматривать добычу. Как назло, кругом была тишь да гладь! Киты словно почуяли сильную руку и затаились на дне, однако рано или поздно кто-то из них всплывет – вот тогда Ахав покажет, как воткнуть гарпун прямо в глаз добыче!

Между тем вдалеке показался огромный кашалот. В отличие от остальных собратьев, он был необычайно белым, каким-то зловеще бледным, словно смерть, которая медленно, но верно приближалась к кораблю. Вся команда зашептала, догадываясь, кто пожаловал на огонек – похоже это Моби Дик собственной персоной!

Многие китобои боялись легендарного кашалота. В него столько раз попадали гарпуном, но тот всегда уходил, не обращая внимания на очередную рану, которых на его шкуре скопилось предостаточно. Ох уж этот Моби Дик – все на нем заживало, как на собаке...

Гигант плыл в сторону корабля, нисколько не пугаясь Ахава, который тем временем хорошенько прицелился и выстрелил! Естественно, он попал! Кашалот тут же развернулся, резко рванув вперед. Ахав мгновенно вылетел с палубы, сопровождаемый криками матросов и оказался в воде.

Моби Дик развернулся обратно, и поплыл прямо к барахтающемуся человеку, словно увидев лакомый кусочек, который так и просился в бездонную пасть белого монстра. Ахав греб к кораблю, матросы спускали на воду шлюпку, чтобы поднять его, китобои заряжали пушку, чтобы подстрелить кашалота....

В общем, никто не успел. Моби Дик откусил Ахаву ногу, но вынужден был ретироваться, получив гарпуном прямо в лоб! Капитана подняли на борт, перевязали рану и дали медикаментов, какие нашлись в аптечке. Ахав чудом выжил, хотя и потерял много крови. Моби Дик уплыл, куда подальше, обгладывая ногу и радуясь солнышку, а команда благодарила морского бога за то, что тот сохранил жизнь их капитану.

Теперь вам понятно, почему Ахав готов на все, лишь бы убить проклятого кашалота? На одной ноге ходить не очень удобно, и капитан целыми днями только и мечтает о смерти существа, из-за которого он оказался в таком неприятном положении. Ну а дальше, собственно, начинается та самая история о Моби Дике!