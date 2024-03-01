Сюжет Tntina

Ох, сколько банд на Диком Западе! Если вы знаете самые известные, то наверняка в курсе и о «Тнтине». Впрочем, мы все равно расскажем вам об этих негодяях... вдруг вы узнаете кого-нибудь из них и сообщите властям! Ну, вам же хочется получить награду, объявленную шерифом за головы грабителей? Тогда слушайте и мотайте на ус!

Белокурую девицу с большими наивными глазами зовут Пенни. Девушка является первоклассных шулером – она приходит в салун и собирает всевозможные слухи, которые могут пригодится банде. И, конечно, Пенни играет, раздевая всех подряд буквально до нитки. Порой, ее партнеры по карточному столу начинают возмущаться и пытаются силой вернуть проигранное. Тут-то и появляется Хуан – злющий головорез, обожающий свой мачете и умеющий им пользоваться, как положено настоящему мачо. Кстати, он частенько сопровождает Пенни, когда она приходит в банк под видом клиента. На самом деле красотка мысленно «срисовывала» важные детали: входы, выходы, количество охраны и прочие тонкости, в которые потом посвящала остальных.

Никто не видел лица Хуана, когда тот шел на дело. Он был одним из первых бандитов, догадавшихся носить на лице платок. К несчастью остальных, они не сразу сообразили, что анонимность жизненно важна для людей, занимающихся незаконным ремеслом. Например, Соню – предводительницу банды, знали многие. Когда-то она грабила одиночек, пока не повстречалась с остальными и не создала свою банду. Соня любит роскошные прически, благо густые рыжие волосы помогают парикмахерам соорудить любой шедевр.

«Тнтина» и динамит – это две неразделимые вещи. Банда частенько грабит банки, офисы и хранилища коммерческих компаний. Неважно, насколько надежно здание, весь вопрос в количестве взрывчатки. Вообще, динамитом можно разнести хоть средневековую крепость или какой-нибудь «Форт Нокс». Конечно, возникает логичный вопрос, откуда у Сони и ее подручных целое море взрывчатки, потому как это не самое дешевое удовольствие! Да и нельзя просто так пойти в лавку, да купить вагонетку-другую динамита...

Пару лет назад бандиты из шайки «Тнтина» сошлись с Бакстером, который заработал себе репутацию первостатейного дельца. Казалось, он знает всех торговцев, менял и разных бизнесменов, которые только есть на Диком Западе. А еще у Бакстера был хороший знакомый, имевший тесные связи на заводе по производству взрывчатки. Он мог кое-что вынести из цеха и успешно продавал надежным людям, которые находили динамиту самое разное применение. Впрочем, о том, как покупатели используют взрывчатку, знакомый Бакстера предпочитал не знать. Иначе можно быстро состариться и умереть. Такое случается, когда знаешь слишком много.

Благодаря связям Бакстера банда без проблем обменивала украденные золотые слитки на деньги. Кроме того, он помогал отмывать доллары, добытые не самым законным способом. Бакстер выглядит как полный мужчина, который носит очки и модную шляпу – с виду он кажется вполне приличным и законопослушным человеком, однако это не совсем так. Сам делец никогда не участвовал в грабежах, однако его можно использовать как ниточку, которая ведет к остальным членам банды «Тнтина». И, если вы что-то он них узнаете, то сразу доложите шерифу!