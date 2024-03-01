Сюжет 250k Deluxe

Мистер Бакс не знал, куда девать деньги! То есть, у него не было никаких проблем с тем, чтобы просто потратить свои кровные, однако он понять не мог, где держать все нажитое непосильным трудом. В хранилище мистера Бакса стояли сотни сейфов самых разных габаритов: маленькие, средние и ужасающе огромные, которые были набиты золотом, бриллиантами и ценными артефактами, вроде короны, принадлежавшей какому-то средневековому воителю.

Между тем место попросту заканчивалось! Хозяин хранилища не знал, куда ставить новые сейфы, а строить еще одно здание ему не хотелось... вообще, мистер Бакс мечтал о такой модели, способной вместить в себя все его состояние. И желательно, чтобы еще место осталось для денег, которые он заработает в будущем!

Несчастному миллионеру, нет, миллиардеру или какие там цифры дальше? Короче говоря, обладателю сказочного богатства пришлось обратиться за помощью к ученым. Оказалось, что гении от мира науки действительно могут предложить кое-что интересное, если их как следует проспонсировать! Понятное дело, что с инвестициями проблем не возникло – мистер Бакс был готов потратить любую сумму ради себя любимого.

Ученые принялись за работу над амбициозным проектом, на котором можно было заработать просто невероятные деньги. Они пустили в дело квантовую механику, позволяющую задействовать пространство параллельной реальности. Остальные методы были признаны нецелесообразными, потому как для создания подходящего вместилища под богатство мистера Бакса эти технологии все равно не подходят.

Не прошло и года, как ученые отчитались о проделанной работе. Разумеется, заказчик получил уникальный сейф, подобного которому не было больше ни у кого. Модель выглядела как самая обычная и на первый взгляд в ней отсутствовал какой-либо научный подход, однако стоило открыть дверцу и там начиналась параллельная реальность, состоящая из пустой бесконечности!

Владелец мог хранить в своем сейфе все, что только захочет и в любых количествах. В параллельной реальности отсутствовала жара, влажность, холод и другие погодные факторы, которые каждый день радуют нас или наоборот расстраивают, в зависимости от обстоятельств. Это была идеальная среда для хранения золота, наличных, алмазов, бриллиантов и даже артефактов, которым исполнилась не одна сотня или тысяча лет.

Мистер Бакс был приятно удивлен, правда, он не спешил отправить все свое добро в параллельную реальность, пусть и находящуюся за дверцей сейфа. Сначала он положил туда небольшую коллекцию драгоценных камней. Много раз его подчиненные доставали и снова клали обратно рубины, сапфиры, алмазы и прочие ценные камушки! Когда краш-тесты завершились успешно, мистер Бакс положил в сейф некоторую часть своего состояния. В хранилище освободилось весьма прилично свободного места. Впрочем, это ненадолго...

Многие воришки мечтают добраться до наносейфа, принадлежащего скромному добропорядочному миллиардеру или кто он там с точки зрения математики! Да и честные люди тоже были бы рады запустить туда свои загребущие ручонки! Неважно, к кому из них вы относитесь, мы все равно поможем вам добраться до сейфа, в котором лежит столько денег, сколько звезд на небе...