Pet’s Payday
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Обзор Pet’s Payday

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.10%
Max Win
Max Win: X3000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Pet’s Payday

Миссис Карстон просто обожала домашних животных! Когда помер ее зловредный супруг, который был категорически против любой живности, она завела всех, о ком мечтала! Ну, на самом деле, миссис Карстон хотела только собаку. А потом еще завела кошку. И собаку. И снова кошку. Вот так вот и жили они впятером.

Миссис Карстон души не чаяла в своих питомцах, которые были для нее словно родные дети. Правда, хозяйка никогда не выпускала любимчиков на улицу – уж очень она боялась, что кто-нибудь обидит ее «зайчиков» или вовсе переедет на дороге! Господи, эти водители носятся как безумные...

Между тем домашние любимцы совсем не разделяли ее опасений. Котики были не против погулять, а собачки буквально выли то того, как сильно им хотелось на улицу! Но миссис Карстон решительно отказалась выпускать их в большой мир, наполненный опасностями. В конце концов терпение животных лопнуло...

Был самый обычный день. Миссис Карстон покормила любимцев и поднялась наверх, собираясь лечь спать. Услышав тихий храп своей хозяйки, животные будто с цепи сорвались!

Белый котенок остервенело грыз собачью косточку, пока та не хрустнула – от такого открыл пасть даже ее законный владелец! Маленькая такса перестала рвать зубами тапки, удивляясь тому, сколько злости может таиться внутри «мамочкиной милашки». Другой котенок радостно справлял нужду в обувь, дико урча от счастья! Хулиган отлично понимал, что все эти туфли придется выкинуть на помойку. А потом их наверняка сожгут бомжи, потому как носить такое уже не представляется возможным.

Закончив с тапками, такса принялась грызть диван в гостиной. Другой щенок тем временем схватил игрушечную мышь и неслышно пробрался в спальню хозяйки. Он поставил ее у кровати, чтобы утро миссис Карстон началось самым веселым образом!

Между тем другой котенок «напрудил» на диван, а потом принялся царапать обои. Ох, как же ловко у него получалось! Ловкими движениями лапки пушистик срывал целые пласты обоев и вскоре стены выглядели просто кошмарно.

Тем временем собаки занялись дверями. У них тоже получалось весьма неплохо! А кошки начали скидывать вазы на пол, разбивая в дребезги! К счастью, за окном стояла глубокая ночь, и миссис Карстон уже видела третий сон, поэтому животные не беспокоились о том, что она может проснуться.

За ночь животные разнесли весь дом. Четверо домашних любимцев охватила настоящая ярость! Миссис Карстон даже не подозревала о том, что утром для нее начнется день расплаты за все те дни, которые собачки и котики провели дома, мечтая выйти улицу...

Хозяйка проснулась около девяти утра. Только она встала с кровати, как сразу поскользнулась, наступив на пластмассовую мышь с колесиками! Миссис Карстон встала, покряхтывая и потирая ушибленный зад, и пошла вниз...

Увидев, что натворили животные, старушка скорее побежала за таблетками для сердца. Она сидела на стуле, похрустывая валидолом, и мысленно подсчитывав ущерб, причиненный любимыми зверушками. А животные молчаливо сидел у двери, ожидая, когда им, наконец, позволят выйти погулять.

Мисси Карстон пошла в коридор. Она открыла входную дверь и выкинул животных на улицу пинками! Котики и собачки радостно побежали гулять, мяукая и гавкая. Неблагодарные мешки с глистами даже не подозревали, что теперь им придется жить на улице до конца своих дней...

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