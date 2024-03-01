Сюжет Black Wolf: Hold and Win

Сириан мечтал стать лучшим охотником в королевстве! Надо сказать, у него неплохо получалось – каждый раз, когда лучник уходил в лес, то обязательно возвращался с добычей. Совсем недавно он притащил рысь, из которой получилось великолепное чучело. Господин неплохо заплатил за зверя, и Сириан понял, что это отличный способ зарабатывать деньги! Главное – стрелять в добычу с предельной осторожностью, чтобы не повредить шкуру. В противном случае хорошее чучело сделать попросту не получится.

Сириан начал охотиться еще усерднее, чем обычно. Теперь он ходил в лес несколько раз в неделю. Например, во время последней вылазки ему удалось подстрелить лося с огромными ветвистыми рогами, которого господин тоже с удовольствием выкупил. Таксидермист сделал из него великолепное чучело – теперь лось стоит рядом с камином, правда, огромный зверь больше не шевелится. Но, может, это и к лучшему, иначе какой бы в замке начался бедлам!

Сириан продолжал совершенствовать мастерство охотника. Добычу помельче, вроде совы или орла, он и вовсе перестал считать поводом для гордости. Скорее наоборот, птицы, если только это не особо редкий экземпляр, свидетельствовали о неудачной охоте.

В конце концов Сириан превратился едва ли не в легенду среди коллекционеров, собиравших чучела диких животных. Господин порекомендовал лучника своим приятелям, которые тоже стали пользоваться его услугами. Нетрудно догадаться, что охотник быстро разбогател благодаря своему таланту убивать зверей и птиц, оставляя шкуру нетронутой.

Обычно Сириан целился в глаз. Промахивался он крайне редко и то, если был навеселе. Охотник уже не знал, какой вызов устроить себе для проверки мастерства, которое стало поистине легендарным.

Как-то раз, сидя за столом в трактире, Сириан пил крепкий эль, размышляя о том, как бы ему выследить огромного медведя, за которого один доблестный рыцарь готов очень хорошо заплатить. И тут до его ушей донесся рассказ о черном волке, умеющем исполнять желания – стоит только изловить огромного зверя, и можно изменить всю свою жизнь к лучшему!

Оказалось, волшебный хищник появляется в лесу по ночам. Особенно высока вероятность увидеть его на растущей луне, когда природа расположена к самым разным проявлениям магии. Сириан дослушал легенду, которую один посетитель таверны рассказывал другому, и решил поймать черного волка. Конечно, наш герой не собирался убивать его ради чучела. Сириан хотел попросить себе особый лук, который всегда будет посылать стрелу точно в цель!

Ночью он отправился на охоту! Как же оказалось непросто выслеживать волшебного хищника среди непроглядной темноты… ветки деревьев постоянно лезли в лицо, так и норовя ткнуть в глаз! Несколько раз Сириан чуть не упал, зацепившись ногами за корни деревьев, торчащие из земли.

И вот наконец о увидел огромного волка, который одиноко стоял на холме зеленого мха. Охотник выстрелил ему в лапу и обездвижил зверя. Выйдя из зарослей, Сириан потребовал исполнить его желание. Вместо этого волк вцепился ему в глотку и загрыз насмерть, а потом убежал в лес, ковыляя на трех лапах. Из-за темноты Сириан не мог видеть, что перед ни стоял обычный серый прохвост, в котором не было ни капельки магии… эта история – хороший урок для людей, которые хотят слишком многого!