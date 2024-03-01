Сюжет Year of the Dragon King

Тысячи лет назад Поднебесной правили драконы. Люди жили под гнетом величественных монстров, а те в свою очередь подчинялись своему королю. Но таким созданиями не свойственно пресмыкаться перед кем бы то ни было, поэтому со временем среди них появились противники власти, мечтающие свергнуть повелителя с насиженного трона и жить свободно. С другой стороны, многие драконы понимали, что без короля начнется хаос, который может закончиться совершенно непредсказуемо.

Крылатые чудовища разделились на две враждующие фракции, которые грызли врагов, словно голодные собаки! Люди тем временем наблюдали за войной драконов и не вмешивались. Собственно, зачем лезть в конфликт, который нас не касается, а эти – да пускай грызутся на здоровье!

Война драконов продолжалась сотни лет. По всему Китаю небеса содрогались от молнии и огня, который изрыгали драконы. Время от времени поверженные чудовища падали с небес, превращая в пыль десятки домов, давя людей и животных, которых угораздило оказаться под огромной тушей. Три таких монстра, сразивших друг друга одновременно, могли уничтожить целую деревню, рухнув с небес...

В конце концов ряды сторонников короля драконов ощутимо поредели. Враг теснил их как только мог и, казалось, в ближайшие лет двести-триста победа будет за армией, сражавшейся за абсолютную свободу. Впрочем, драконов стало гораздо меньше по обе стороны.

Люди заметили, насколько армии угнетателей стали малочисленными. Вскоре самые отчаянные смельчаки заговорили о бунте – много лет человечество мечтало избавиться от власти драконов! Кажется, настала пора вступить в бой...

Лучше воины приняли вызов, брошенный им судьбой. Люди вели войну с драконами и добились значительных успехов благодаря распрям между сторонниками короля и приверженцами абсолютной свободы. Когда крылатые чудовища заметили, что ситуация выходит из-под контроля, было уже поздно: человечество сокращало их число семимильными шагами!

И тут в головы драконов, сражавшихся за короля, пришла отличная мысль: почему бы просто не заключить союз с людьми? Взамен они пообещали человечеству править только один год из каждых десяти лет.

Конечно, люди добились значительного успеха, однако они понимали, что если обе армии драконов объединятся и попытаются их уничтожить, то это определенно получится. Человечеству совсем не хотелось превращаться в головешки, поэтому десятки военачальников согласились на сделку с бывшими хозяевами Поднебесной.

Драконы, воевавшие против своего повелителя, не ожидали такого поворота событий! Хозяева небес, рассчитывавшие на победу, начали терпеть сокрушительное поражение. Вскоре король драконов уничтожил бунтовщиков. К его глубокой радости, ему удалось сохранить жизнь и власть в своей империи.

Человечество тоже сильно пострадало в ходе последней битвы. Теперь люди физически не могли просто так взять и смять оставшихся драконов. Вот так обе выжившие стороны были вынуждены соблюдать условия заключенной сделки.

Люди стали полноправными хозяевами своей цивилизации. Теперь им не нужно было платить дань золотом и почитать драконов как богов, которым принадлежит этот мир. Ну, кроме десятого года, когда старые порядки возвращались. Но вскоре драконы снова убирались, поджав хвосты!