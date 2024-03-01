Сюжет Gods of Olympus 2

Война богов и титанов успешно закончилась. Наконец буря улеглась, а боги заняли Олимп, сделав одну из самых высоких гор своим домом. Новые властелины мира, свергнувшие титанов в Тартар, решили распределить сферы влияния.

Зевсу достался трон верховного повелителя. Гера стала его женой. Афину назначили богиней войны. Артемиде досталась роль покровительницы охотников. Афина стала повелительницей красоты и молчаливо претендовала на звание любовницы Зевса, потому как была моложе и привлекательнее Геры.

Аид спустился в подземный мир править царством мертвых. Деметра наделяла землю плодородием и создавала тепло домашнего очага, частичка которого достигала каждого дома. Гермеса назначили посыльным, заодно, он стал покровителем торговцев, ораторов, лжецов и обманщиков. Гефест выковал ему крылатые башмаки, чтобы тот быстрее доставлял распоряжения Зевса – бог кузнечного ремесла способен и не такие чудеса! Например, специально для Посейдона он сковал трезубец. Зевс наделил оружие брата особой силой, и тот отправился править водной стихией.

Аресу досталось амплуа бога войны, чему он был несказанно рад. Диониса, как самого веселого из олимпийцев, назначили покровителем пьянства. Аполлону досталась сфера искусств и помощницы – великолепные музы, способные вдохновить на изящные подвиги даже самого отчаянного зануду.

Шли годы, боги успешно правили миром. Однажды ярким солнечным днем Афродита решила полежать на лазурном пляже, надеясь приобрести ровный загар. В этот самый момент над водой показалась голова Посейдона: бог морей и океанов вышел на берег и подошел к удивленной красавице – между ними завязался разговор, который как-то незаметно перешел в соитие.

Афродита встречалась с братом Зевса чуть ли не каждый день. Стоило только Громовержцу отлучиться по делам, как самая прекрасная «олимпийка» неслась на тот самый берег, роняя по пути бусы, сережки и исподнее.

Хитрый Гермес поднял бижутерию, валявшуюся в песке. Он специально следил за Афродитой, потому что догадывался о ее забавах на побережье. Бог обмана заявился к Зевсу, собираясь «обрадовать» повелителя. Гермес показал бусы и рассказал, где сейчас находится их хозяйка. Разумеется, он подробно описал, чем Афродита занимается, хотя сам даже рядом не пробегал – ну, а чего еще ожидать от бога лжи и обмана...

Выслушав Гермеса, Зевс буквально рассвирепел! Бросив все дела, Громовержец отправился туда, где развлекались Афродита и Посейдон. Повелитель всех богов застал их на самом интересное месте...

Зевс отправил испуганную Афродиту на Олимп, пообещав всыпать дома. С Посейдоном же предстоял разговор совершенно иного рода – в этот день повелитель Олимпа пожалел, что наделил те проклятые вилы волшебной силой, а потом отдал брату! Конечно, Громовержец навалял ему как следует, однако и сам получил очень даже неплохо.

В общем, с того самого дня Зевс и Посейдон находятся в ссоре. Каждый раз, когда судьба сталкивает их, начинается настоящая буря! А виновница всех бед Афродита сидела взаперти, пока Зевс окончательно не поверил в ее слезы, и в то, что она вообще не хотела, а Посейдон взял ее силой. Впрочем, эта битва богов совсем не такая грандиозная, как та первая, когда олимпийцы дрались с титанами.