Сюжет Astro Wild

Джонсон и Вильям летели на сверхсветовом космическом корабле в галактику Альфа-центавра. В центре межгалактических полетов им, как одним из лучших, доверили ответственную миссию: установить зонд на планете К-14 для сбора всех необходимых данных. Трое суток назад корабль покинул Солнечную систему. Через три дня астронавты планировали высадиться на планету К-14, если полет обойдется без внештатных ситуаций.

Андроид, работавший на борту, зафиксировал снижение скорости космического корабля. Вильям на правах старшего пилота отправил робота для произведения оценки работоспособности всех систем. Искусственный интеллект выполнил проверку и вернулся с неутешительными новостями: возникло нарушение работы двигателя, связанное с недостатком уранового топлива.

Джонсон «прилип» к дисплею мониторинговой системы. Нажав несколько кнопок, он убедился в том, что запасов уранового топлива более чем достаточно. Очевидно, проблема возникла из-за неисправности канала...

Увы, андроид не был приспособлен к работе в условиях открытого космоса, поэтому судьба заставила одного из астронавтов выйти в бесконечное пространство вселенной, чтобы восстановить работу двигателя. Ну, на самом деле, это бы не злой рок, а старший пилот Вильям, отправивший Джонсона разбираться с проблемой.

Астронавт покинул корабль. Он прекрасно чувствовал себя в условиях невесомости и добрался до топливного канала за считанные секунды. Внимательно осмотрев все участки, Джонсон обнаружил на одном из них странный дефект – это был след от выстрела лазером! Разумеется, одна-две трубки в канале были повреждены, и двигатель перестал функционировать в нормальном режиме!

Поломку эту легко устранить, однако Джонсона гораздо больше беспокоила не сама неисправность, а ее причина – ему казалось, что кто-то выстрелил в топливный канал! Правда, система безопасности корабля почему-то не зафиксировала посторонних объектов, что было очень странно. Не призрак же вдруг выстрелил в космический корабль и исчез...

Пока Джонсон размышлял об этом, исправляя топливный канал с помощью инженерного генератора, рядом появился новый след от выстрела, и через мгновение еще! Джонсон обернулся и увидел зеленоголового гуманоида в скафандре, который беззвучно смеялся, потрясая бластером.

Астронавт забыл о генераторе и выхватил из-за пояса лазерный пистолет, но инопланетянин исчез. Система безопасности космического корабля никак не реагировала на проклятого гуманоида, который, кажется, собирался сорвать межпланетную экспедицию! Впрочем, он, по всей вероятности, был существом органическим, а защитные сканеры фиксировали исключительно камень, металл и другие материалы, не имеющие никакого отношения к биологическим компонентам.

Внезапно появившийся гуманоид начал стрелять в Джонсона! Защитный костюм не выдержал и, вскоре, астронавт погиб. А инопланетная напасть продолжила портить космический корабль.

Тем временем Вильям заметил и безо всяких датчиков, что скорость упала очень ощутимо, к тому же его напарника почему-то до сих пор не было. Почуяв недоброе, он вручную просканировал периметр и обнаружил зеленую гадину, портившую космический корабль себе на потеху.

Вильям запустил пушки, введя на пилотной панели код безопасности. Через мгновение пришелец получил мощный заряд неорганической плазмы, способной разнести все живое к чертовой матери! От пришельца осталось одно лишь неприятное воспоминание...

Теперь Вильяму нужно починить корабль. Он будет очень признателен, если вы поможете, и полетите на планету К-14 вместе с ним, потому что Джонсон погиб, а бездушный робот – самый скучный напарник на свете!