Сюжет Power Crown Hold and Win

Король Джеральд радовался окончанию Столетней войны, которую начал еще его покойный батюшка, и прыгал от счастья как маленький ребенок, получивший от родителей вкусную конфету! Правда, радость повелителя несколько омрачали долги перед союзниками, помогавшими одержать верх над непокорным Севером. На следующий день король подписывал указ, по которому все участники войны, сражавшиеся на его стороне, имели право получить причитающиеся деньги. Союзники тотчас ломанулись в казну забрать положенное золотишко.

На следующее утро король Джеральд получил отчет от казначея и пришел в ужас – согласно этому документу, в казне остался все один луидор! Кажется, именно столько составляло месячное жалование камердинера, поэтому если еще одна такая монетка не появится чудесным образом, то уже в следующем месяце повелителю придется чесать и брить себя самому!

Его величество задрал налоги до небес и придумал с десяток новых от страха стать нищим. Поборы обеспечили некоторое поступление наличности, однако ни простолюдины, ни аристократия не могли платить много в суровое послевоенное время, когда благородные лорды были вынуждены есть курятину, в народ попроще вообще перешел на конину.

Бюджет страны трещал по швам, король Джеральда трясся от стража потерять власть, а подданные с каждым днем все чаще задумывались о революции. Пока народ не начал притворять в жизнь крамольные мыслишки, его величество пытался найти источник денег всеми возможными способами. Увы, ни один не работал...

В отчаянии король пошептал у камина детскую считалочку, чтобы призвать чертика. И о чудо, рогатый возник из золы и пепла собственной персоной! Отряхнувшись, он полюбопытствовал, мол, какого черта смертному надо.

Король сел на свое августейшее седалище от удивления. Придя в себя, его величество рассказал о беде, творящейся в казне. Чертик предложил все исправить в обмен на душу короля Джеральда. Повелитель обещал подумать, и рогатый исчез в облаке золы.

Король велел позвать придворного менялу и казначея, чтобы узнать, какой нынче курсы души по отношению к золоту. Явившись, оба подданных ответили почти одновременно – примерно ноль к одному. Король потребовал объяснить, в чем заключается ценность души, однако ни казначей, ни меняла так и не смог этого сделать. Не добившись от подданных вразумительного ответа, повелитель решился на сделку.

Король Джеральд снова вызвал чертика с помощью считалочки, и тот явился с двумя экземплярами договора. Оставалось только поставить подпись – его величества не стал тянуть быка за «вымя», поставив автограф в нужном месте. Довольно покивав, выходец из преисподней попросил дать ему корону. Чертик колдовал над ней с минуту, а потом отдал законному владельцу, предложив потрясти, что король тут же и сделал.

Из головного убора его величества посыпались огромные бриллианты! Повелитель натряс целую кучу алмазов размером с детский кулак, у которых была великолепная огранка. Радостный король поблагодарил чертика, а тот лишь махнул рукой в ответ на его «прощай», мол, до встречи лет через сорок, проведем с тобой целую вечность, а пока можешь трясти свои бриллианты сколько хочешь! Его величество запустил в рогатого кочергой, но тот вовремя исчез, громко расхохотавшись.