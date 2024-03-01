Сюжет Fairytale Beauties

«Пряничный домик» в густом темном лесу – одно из самых строгих исправительных учреждений, которое хорошо известно в округе и далеко за ее пределами. Юридически оно не является тюрьмой, однако именно здесь самых отъявленных стерв превращают в милашек, и потом возвращают обратно в сказку. Как раз сегодня прибыла новая партия бессовестных девчонок, которых было просто необходимо наставить на путь истинный!

Прямо у ворот «Пряничного домика» остановилась карета, из которой вышли четыре красавицы. За каждой числилось немало грешков! Впрочем, в «Пряничном домике» ломали и не таких...

Вон та, с рыжими волосами, вообще была русалочкой, пока не увидела какого-то «чижика», остановившегося у борта корабля на перекур! Ну и понеслось: нашла девка нелегального пластического хирурга, тот провел с десяток операций, забрал кучу денег и ангельский голосок в придачу ради замены хвоста на пару конечностей. Потом красавица проникла на корабль и выбралась на палубу, правда, ноги у нее отказали – видимо, хирург сделал что-то не так и лицензии его лишили не зря! А тут еще и воздух, к которому ее легкие совершенно не привыкли... в общем, хорошо, что кто-то из матросов догадался спихнуть за борт умирающую принцессу, а иначе все – отмучилась бы тут же! Конечно, родители не могли спустить такое на тормозах и решились всерьез заняться воспитанием дочери.

Алиса – блондинка в полосатых чулочках, настолько сильно злоупотребляла странными напитками и грибами, что перестала различать границу между реальностью и вымыслом. Она постоянно рассказывала про страну чудес, в которой живут говорящие звери, королева Червей, гусеница, страдающая табачной зависимостью, и другие странные создания. Обеспокоенные родители показали доченьку доктору. К сожалению, врачу нечем было порадовать маму и папу – у Алисы обнаружилась тяжелая зависимость, которую было просто необходимо вылечить, пока не стало слишком поздно!

Красная шапочка очень хотела съехать от матушки, но квартиры нынче дорогие, а денег у юной красавицы было, прямо скажем, кот наплакал. И тут кстати подвернулся волк, с которым она вступила в преступный сговор с целью овладения имуществом любимой бабули. Операция почти удалась, но проклятый охотник все испортил! В общем, когда полиция начала разбираться, в чем дело, получилась очень интересная картина: оказалось, что бабушкина внучка вовсе не невинная жертва, а расчетливая стерва, которая чуть-чуть просчиталась! Только благодаря юному возрасту Красная шапочка избежала настоящей тюрьмы и попала в «Пряничный домик».

Белоснежка – тихоня с желтым бантиком, в своей жизни повидала побольше многих взрослых женщин. В один прекрасный день красавица познакомилась с семерыми обаятельными шахтерами, которые жили в одной коммунальной квартире. Крепкие низкорослые ребята называли себя гномами и были очень рады появлению в своем доме юной девушки. В тот же день Белоснежка стала, хозяйкой, кухаркой и женой для всех семерых жильцов этой замечательной квартиры. Кое-как родители вернули дочку домой и решили вплотную заняться ее воспитанием – вот так она и попала в «Пряничный домик».

Матушка Гусыня, управляющая исправительным заведением, очень щедра! Если вы поможете ей наставить четырех дурочек на путь истинный, то она обязательно поделится с вами звонкой монетой!