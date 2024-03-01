Сюжет Mystic Spells

Наконец, Эйб закончил школу магии! Новоиспеченный волшебник получил диплом и назначение на службу в Астральную башню – там как раз освободилось место! Правда, Эйба немного смущало то, что прошлый волшебник погиб при весьма загадочных обстоятельствах. Впрочем, в министерстве его смерть квалифицировали как несчастный случай, произошедший из-за нарушения техники безопасности при работе с заклинаниями. А означала бюрократическая формулировка следующее: ничего страшного не произошло – жизнь продолжается, и исследования – тоже!

Через несколько дней Эйб прибыл в Астральную башню, которая находилась в уединенном месте на другом конце королевства. Оказалось, что здесь больше нет ни одного мага и новому исследователю придется работать в гордом одиночестве.

Эйб осмотрел подвал и этажи, добравшись с самого низа до чердака. Надо сказать, в башне царил умопомрачительный бардак, словно кто-то перевернул вверх дном книги, свитки и алхимические приборы. Новому обитателю Астральной башни пришлось провести за уборкой по-крайней мере три часа, если не больше.

Сражаясь с бардаком, Эйб обнаружил стеклянные пузырьки со светящейся жидкостью разного цвета. Кроме того, ему удалось найти таинственные свитки, на которых были записаны заклинания. Он навел в башне полный порядок и решил прочитать волшебные пергаменты...

Увы, ничего не произошло: хотя Эйб прочитал формулы правильно, заклинания почему-то не работали. В одном из свитков маг нашел символ, изображенный на пузырьке с зеленой жидкостью, в другом – желтой... обозначения были очень маленькими, можно сказать, едва различимыми.

Эйб решил воспользоваться бутылочками. Он глотнул немного зелья из пузырька, светившегося зеленым светом, и прочитал свиток – в ту же секунду у него многократно прибавилось магических сил! Затем волшебник попробовал другое заклинание, выпив из бутылочки фиолетового зелья, и во дворе перед башней вырос огромный светящийся гриб, на котором росли самые настоящие кристаллы!

И ежу было понятно, что работу мага, который жил в башне до Эйба, следует изучить гораздо глубже. Ну а наш герой никуда не торопился, поэтому стал внимательно вникать во все нюансы, указанные в записях покойного.

Судя по содержанию дневника, погибший волшебник изучал феномен телепортации и пытался научиться управлять бесконтрольным явлением, возникающим там, где происходит сопряжение магических волн противоположной природы. Эйб загорелся той же самой идеей! Еще бы, ведь если затея выгорит, то так недолго и до места королевского мага, который является одной из первых фигур при дворе!

Эйб прочитал остальные заклинания, которые позволяли телепортировать самые разные объекты из других миров. И вот очередь дошла до красного пузырька с особой крышкой – на ней была изображена гнусная рогатая морда. Разумеется, Эйб решил узнать, кому принадлежит странная физиономия: он выпил эликсир и прочитал таинственное заклинание...

В одно мгновение перед ним предстала крылатая горгулья с когтистыми лапами! Эйб пробовал усмирить чудовище магией, но его сил не хватало, чтобы сладить с выходцем из другого мира. Закрываясь крыльями, горгулья неторопливо подошла к перепуганному магу, стрелявшему зарядами из последних сил, и откусила голову. Пробурчав что-то невразумительное, чудовище открыло портал в свой мир и исчезло, словное его никогда и не было в нашей реальности. Просто нечего быть любопытной Варварой – тогда нос целее будет, и голова на месте останется!