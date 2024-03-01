Сюжет 288

Цань никак не мог понять, куда уходят деньги! Все, что он зарабатывал в кафе у дядюшки Тонга, утекало сквозь пальцы, как вода. Конечно, Цань пытался экономить. Сначала на вине, потом на жене, дочери и сыне, но ничего путного их этой затеи не вышло.

Первое время Цань грешил на семью. С другой стороны, она есть почти у всех, однако даже у его коллег деньги как-то сохранялись. Видимо, суть проблемы в другом…

Потом Цань решил, что он проклят. Он отправился к белому магу фэн-шуя, чтобы тот избавил его от порчи. Колдун осмотрел обратившегося за помощью, проверил ауру и предложил два варианта решения проблемы: снять проклятие или меньше пить. Последний вариант Цань категорически отклонил, заявив, что в его жизни больше нет ничего хорошего, кроме даров зеленого змия.

Белый маг согласился провести ритуал за скромное вознаграждение. После обряда он сообщил клиенту, что теперь тот может спокойно идти, однако пусть не тратит деньги понапрасну! Довольный Цань отправился домой, заглянув по пути в кабак, где подавали самый дешевый байцзю. Выпив пару рюмок, клиент белого мага пошел в родную обитель, где и получил от жены очередной нагоняй – супруга терпеть не могла, когда от него пахло спиртом и пустыми карманами.

Жизнь продолжалась. Цань надеялся, что колдовство помогло решить проблему с деньгами, однако ничего не изменилось – они по-прежнему утекали сквозь пальцы, будто это самая обыкновенная вода. Расстроившись, несчастный решил напиться в дугу. Он опрокидывал одну рюмку байцзю за другой, пока не упал под стол.

Цань очнулся в чудесном саду, где стояла огромная пагода. Он подошел к воротам и встретил воздушную белочку, которая материализовалась из воздуха. Цань рассказал ей о своей беде. Белочка посочувствовала нежданному гостю и подарила ему священную статую жабы благосостояния. Она все равно собиралась ее выбрасывать, но раз кому-то нужно…

Волшебная зверушка махнула хвостом, перед тем как исчезнуть, а потом Цань проснулся. Он почувствовал в руке увесистый предмет и увидел ту самую жабу, которую ему подарила воздушная белочка. Тут как раз подоспел хозяин заведения с помощниками, собираясь выгнать перебравшего гостя. К счастью, до рукоприкладства не дошло – тот немного оклемался и покинул кабак без лишних вопросов.

Дома он поставил статуэтку на подоконник и начал молиться, прося помощи. Едва Цань закончил, как на жабе загорелась цифра «288», которая означала благосостояние и приумножение имеющегося богатства. Хозяин дома оставил волшебный артефакт за занавеской, перед тем как уйти спать.

На следующий день Цань после работы решил выпить немного байцзю. Он зашел в кабак и заказал бутылку спиртного. Каково же было удивления любителя выпивки, когда тот понял, что его просто воротит от байцзю! Цань заказал и другие напитки, но все дары зеленого змия были ему одинаково противны. Пришлось возвращаться домой трезвым, как стекло – ничего не поделаешь…

Цань не мог понять, что с ним такое творится! Алкоголь теперь не вызывал у него ничего, кроме отвращения… а деньги больше не утекали сквозь пальцы и даже стали понемногу накапливаться. Вот и скажите потом, что фэн-шуй – это ерунда!