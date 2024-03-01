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Обзор Play'n GO

Год основания
Год основания: 1997
Страна
Страна: Швеция
Город
Город: Векше
Владелец
Владелец: Йохан Торнквист
Игры
Игры: слоты, рулетка, покер, блекджек
Сервер
Сервер: playngonetwork.com
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О провайдере Play'n GO

С начала своего существования (1997 год) компания Play'n GO оказывала услуги по технической поддержке различных онлайн казино, которые в то время были на рынке гемблинга. Набравшись опыта в игорном бизнесе в 2004 году Play’n GO, начала заниматься производством собственных игровых автоматов.

Как показало время этот шаг был правильным и на сегодняшний день провайдер Play'n GO является одним из ведущих производителей софта для онлайн казино. Основная масса разработанных программ – это игровые слоты, также есть рулетка и небольшое количество карточных игр: блекджек и покер.

Управляющий сервер Play'n GO находится на адресе playngonetwork.com и только игры, подгружаемые с него, являются настоящими слотами этой компании.

Лицензирование

За время своей работы провайдер Play'n GO обзавелся девятью лицензиями и может официально осуществлять свою деятельность по всему миру.

Лицензии Play'n GO:

  1. UK (Великобритания).
  2. Мальтийская.
  3. Румынская.
  4. Филлипинская.
  5. Бельгийская.
  6. Олдерни.
  7. Дания.
  8. Италия.
  9. Гибралтар.

За честность игрового софта отвечает лаборатория iTEch Labs, которая периодически проводит проверки RTP игровых слотов Play'n GO, так что к честности игр вопросов никаких не возникает.

Игровые автоматы этого провайдера можно встретить в большинстве лицензионных онлайн казино. А само количество слотов подходит уже к 400. Как понимаете – это довольно большая линейка, и ежемесячно на рынок выходят новые слоты.

Что касаемо MAX WIN – максимальной суммы, которую можно выиграть в слотах от Play'n GO, то его размер можно считать средним, а процент RTP в играх держится у отметки 96%.

Популярные слоты Play'n GO

У провайдера Play'n GO очень много различных популярных игровых автоматов. Одним из них является слот Book of Dead (книга мертвых), классический представитель игровой механики. Максимальная сумма выигрыша в Book of Dead – X5000, а RTP на уровне 96.21%.

Довольно необычная механика у слота Reactoonz, с момента запуска игры 24.10.2017 игра набрала бешенную популярность. Max Win у этого игрового автомата Х5000, а RTP – 96.51%.

Ну и хочется еще отметить слот Moon Princess 100, так как у него довольно большая сумма максимального выигрыша – Х15000, RTP – 96.2%.

Если Вы решите поиграть в слоты Play'n GO, то рекомендуем в первую очередь обратить свое внимание именно на эти игровые автоматы.

Игры провайдера
Return of the Green Knight
Return of the Green Knight
Green Knight
Green Knight
Raging Rex 3
Raging Rex 3
Ruff Heist
Ruff Heist
Monkey: Battle for Scrolls
Monkey: Battle for Scrolls
Sherwood Gold
Sherwood Gold
Temple of Prosperity
Temple of Prosperity
Piggy Blitz
Piggy Blitz
Boat Bonanza Colossal Catch
Boat Bonanza Colossal Catch
Sweet Alchemy 100
Sweet Alchemy 100
Pimped
Pimped
Scroll of Seth
Scroll of Seth
Rise of Merlin
Rise of Merlin
Merlin: Journey of Flame
Merlin: Journey of Flame
Wild Frames
Wild Frames
The Sword and The Grail
The Sword and The Grail
Reactoonz
Reactoonz
Moon Princess 100
Moon Princess 100
Moon Princess 100
Moon Princess 100
Legacy of Dead
Legacy of Dead
Fox Mayhem
Fox Mayhem
Tome Madness
Tome Madness
Book of Dead
Book of Dead
Moon Princess: Power of Love
Moon Princess: Power of Love
3 Clown Monty 2
3 Clown Monty 2
Pandastic Adventure
Pandastic Adventure
Tales of Mithrune Syn’s Fortune
Tales of Mithrune Syn’s Fortune
Viking Runecraft 100
Viking Runecraft 100
Gargantoonz
Gargantoonz