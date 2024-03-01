О провайдере NetEnt

Компания NetEnt, что сокращенно от Net Entertainment начало свою деятельность в 1996 году. Владельцем провайдера является Брайан Аптон. Главный офис находится на Мальте.

Контактные данные :

Телефон: +35679772125

Адрес: Level One Spinola Park, Mikiel Ang Borg Street, St. Julians, SPK 1000, Malta

Все азартные игры провайдера работают на собственной платформе CasinoModule, которая стартовала в 2002 году и имеет доменное имя (casinomodule.com). Софт компании, который работает со сторонних ресурсов (не casinomodule.com) является поддельным.

Общее количество онлайн казино, которые официально используют лицензионные игры провайдера Netent: 1400+, что является очень хорошим показателем для игорной индустрии.

Net Entertainment является одним из основоположников онлайн гемблинга, акции компании котируются на бирже NASDAQ. На данный момент контрольный пакет акций компании - более 90%, принадлежит Evolution Gaming.

Лицензирование

Провайдер Нетент прошел лицензирование всех ведущих мировых гемблинг регуляторов:

United Kindom (Великобритания).

Malta (Мальтийская).

Alderney (Нормандские острова).

Belgium (Бельгийская).

Gibraltar (Гибралтарская).

New Jersey (Нью Джерси).

Romania (Румынская).

Spain (Испанская).

Азартные развлечения

У провайдера Нетент очень широкая линейка азартных развлечений. Общее количество игровых автоматов давно перевалило за 300 штук.

Среди них большую часть занимают слоты. Тематика и механика игр разнообразная. Процент отдачи в слотах (RTP) варьируется от 95% до 98%. Ну а максимальный размер RTP (98.86%) у этого провайдера в игре Jackpot6000.

Помимо игровых слотов у компании Нетент есть и игры с живыми дилерами в рулетку, блекджек и видео-покер.

Слоты с большим Max Win

На данный момент хотелось бы выделить 2 игровых автомата с очень большим MAX WIN, которые пользуются у игроков большей популярностью – это Dead or Alive2 и Starburst XXXTreme

Слот Dead or Alive 2

Игровой автомат является второй частью игры Dead or Alive (Живым или мертвым). С момента выхода приобрел огромную популярность у игроков.

Dead or Alive2 - имеет 2 версии игры :

DeadorAlive 2 – простая версия игры.

DeadorAlive 2 BonusBay – версия с покупной бонусной игрой.

Игроки чаще предпочитают вторую версию, в которой можно покупать бонусную игру. Процент отдачи в этом игровом автомате 96.82%, а максимальный выигрыш Х111111.

Слот Starburst XXXTreme

Слот является второй частью автомата Starburst, с более увеличенными характеристиками.

RTP – 96.26%

Max Win – X200000

В целом Нетент занимает самые ведущие позиции в онлайн гемблинге и не планирует их сдавать. Ну а игры этого производителя полюбились многим азартным игрокам.