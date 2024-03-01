Обзор провайдера NetEnt
О провайдере NetEnt
Компания NetEnt, что сокращенно от Net Entertainment начало свою деятельность в 1996 году. Владельцем провайдера является Брайан Аптон. Главный офис находится на Мальте.
Контактные данные:
- Телефон: +35679772125
- Адрес: Level One Spinola Park, Mikiel Ang Borg Street, St. Julians, SPK 1000, Malta
Все азартные игры провайдера работают на собственной платформе CasinoModule, которая стартовала в 2002 году и имеет доменное имя (casinomodule.com). Софт компании, который работает со сторонних ресурсов (не casinomodule.com) является поддельным.
Общее количество онлайн казино, которые официально используют лицензионные игры провайдера Netent: 1400+, что является очень хорошим показателем для игорной индустрии.
Net Entertainment является одним из основоположников онлайн гемблинга, акции компании котируются на бирже NASDAQ. На данный момент контрольный пакет акций компании - более 90%, принадлежит Evolution Gaming.
Лицензирование
Провайдер Нетент прошел лицензирование всех ведущих мировых гемблинг регуляторов:
- United Kindom (Великобритания).
- Malta (Мальтийская).
- Alderney (Нормандские острова).
- Belgium (Бельгийская).
- Gibraltar (Гибралтарская).
- New Jersey (Нью Джерси).
- Romania (Румынская).
- Spain (Испанская).
Азартные развлечения
У провайдера Нетент очень широкая линейка азартных развлечений. Общее количество игровых автоматов давно перевалило за 300 штук.
Среди них большую часть занимают слоты. Тематика и механика игр разнообразная. Процент отдачи в слотах (RTP) варьируется от 95% до 98%. Ну а максимальный размер RTP (98.86%) у этого провайдера в игре Jackpot6000.
Помимо игровых слотов у компании Нетент есть и игры с живыми дилерами в рулетку, блекджек и видео-покер.
Слоты с большим Max Win
На данный момент хотелось бы выделить 2 игровых автомата с очень большим MAX WIN, которые пользуются у игроков большей популярностью – это Dead or Alive2 и Starburst XXXTreme
Слот Dead or Alive 2
Игровой автомат является второй частью игры Dead or Alive (Живым или мертвым). С момента выхода приобрел огромную популярность у игроков.
Dead or Alive2 - имеет 2 версии игры:
- DeadorAlive 2 – простая версия игры.
- DeadorAlive 2 BonusBay – версия с покупной бонусной игрой.
Игроки чаще предпочитают вторую версию, в которой можно покупать бонусную игру. Процент отдачи в этом игровом автомате 96.82%, а максимальный выигрыш Х111111.
Слот Starburst XXXTreme
Слот является второй частью автомата Starburst, с более увеличенными характеристиками.
- RTP – 96.26%
- Max Win – X200000
В целом Нетент занимает самые ведущие позиции в онлайн гемблинге и не планирует их сдавать. Ну а игры этого производителя полюбились многим азартным игрокам.