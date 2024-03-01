О провайдере Spinomenal

Студия Spinomenal работает с 2014 года и уже не считается новичком рынка, так как смогла достичь успехов. Сегодня бренд предлагает более сотни игровых автоматов на классические, нестандартные темы. Также в портфолио представлены увлекательные настольные развлечения, лотереи. Компания выпускает кроссплатформенные продукты, базирующиеся на фреймворке HTML5, делающий слоты универсальными в плане стабильной работы с компьютеров и смартфонов.

С момента появления Spinomenal регулярно поставляет на профильный рынок качественные релизы, которые интересны профессионалам и новичкам в сфере гемблинга.

Игровые продукты провайдера ориентированы на игроков из европейский, азиатских, латиноамериканских стран, а также на геблеров СНГ.

Лицензирование

Программное обеспечение Spinomenal проходит строгие проверки в независимых лабораториях. Полученные сертификаты говорят о честности слотов, их соответствии технологии генератора случайных чисел. Также компания получила базовую лицензию в Кюрасао – документ выдан ответственной комиссией по регулированию азартных развлечений. Более того, честность игровых автоматов компании подтверждена 3 миллионами игроков, которые успели оценить не только графику и бонусные опции, но и частые выигрыши.

Программное обеспечение

Провайдер позиционирует себя как новатор в сфере азартных развлечений, и уверенно заявляет, что будущее за HTML5. Благодаря технологии, компания выпускает детализированные, интересные слоты с нестандартной тематикой – большинство релизов соответствуют запросам потенциальной аудитории.

Сильная сторона программного обеспечения – высокая скорость игровых автоматов, обеспечение корректной работы на технически слабых устройствах, при медленном интернет-соединении. Именно по этой причине слоты Spinomenal пользуются повышенным спросом в регионах со слабой связью.

Софт студии обладает средним показателем RTP 96%. Это позволяет игрокам регулярно быть в плюсе и получать крупные денежные вознаграждения. Также компания использует API для быстрой и беспроблемной интеграции игровых автоматов на площадки казино.

Софту характерна 3D графика, тематическое звуковое сопровождение, большое количество бонусов. Гемблеры могут повысить шансы на получение призовых, используя: повторные вращения, мультипликаторы, фриспины, джекпоты, рискованные раунды.

Интересные слоты

Demi Gods II — 15 Line Series (RTP – 96.2%)

Игровой автомат посвящен древнегреческой мифологии. Игроки смогут познакомиться с божествами, посоревноваться с ними за богатства. Чтобы получать выплаты, гемблеру стоит использовать режим бесплатных вращений, в которые слот автоматически входит достаточно часто. Также здесь есть вайлды, перемещающиеся по экрану, респины, опция для многократного приумножения ставки.

African Fortune (RTP – 95.8%)

Игровой автомат адресован любителям путешествий. На этот раз игроку предстоит отправиться в Африку и познакомиться с представителями фауны. Автомату характерно красивое оформление, яркое сочетание цветов, и приятная музыка. В качестве профессиональных инструментов гемблеру предложены бесплатные вращения, скаттеры и вайлды.

Story Of Hercules – Expanded Edition (RTP – 95.7%)

После запуска слота игрок сможет познакомиться с Гераклом. Нужно помочь персонажу греческой мифологии совершить 12 подвигов. Однако, справиться с задачей без дополнительных помощников невозможно. Поэтому гемблеру придется пользоваться всеми благами, предлагаемыми разработчиком: фриспинами, мультипликатором, который умножит выигрыш в три раза, а также дикими символами. Также реализована опция покупки бесплатных спинов.