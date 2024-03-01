О провайдере Playson

Playson – известный разработчик игровых автоматов для интернет-казино, который впервые заявил о себе в 2012 году. Сегодня штат бренда состоит из 250 сотрудников, открыты офисы на Мальте, в Великобритании, Украине, Греции. Провайдер прошел долгий и сложный путь прежде чем стал популярным. Несмотря на то, что компания основана в 2012 году, первые релизы были представлены лишь спустя два года. Чуть позже бренду удалось принять участие в международном событии ICE и представить несколько продуктов. Также бренд был участником других важных мероприятий, в том числе G2E Asia и EiG.

Успешное участие в выставках позволило Playson заключить партнерские соглашения с ведущими казино и разработчиками программного обеспечения. Так, сегодня бренд ведет сотрудничество с Microgaming, Quickfire, NYX.

Основные принципы, которых придерживается разработчик при создании софта для казино, – безопасная и честная игра. При этом компания применяет уникальные игровые решения, предлагая клиентам и партнерам эксклюзивные продукты, привлекающие внимание внушительным набором игровых функций. Слоты бренда построены на 3D-технологиях, сопровождаются тематической музыкой, имеют ряд пользовательских настроек, например, регулировка лимитов ставок.

Лицензирование

В 2016 году провайдер стал обладателем лицензии, выданной регулятором Великобритании. Игровой софт тестируется лабораторией Quinel M. Ltd, подтверждающей честность результатов и прозрачность игрового процесса. Благодаря наличию лицензий компания смогла выйти на европейские и азиатские рынки.

Программное обеспечение

В первые годы деятельности Плейсон активно использовали технологию Flash, но с развитием мобильных технологий отдали предпочтение фреймворку HTML5. Он способствует улучшению внешнего вида продукта, позволяет внедрить нестандартные игровые функции, обеспечивает кроссплатформенность. Слоты запускаются с мобильных девайсов, функционирующих под управлением операционных систем Android и iOS.

Также компания сделала ставку на клиентов – используя всевозможные рекламные инструменты и сложные бонусные системы провайдер повышает лояльность гемблеров. Игровые автоматы располагают такими опциями, как бесплатные вращения, турниры, джекпоты.

Интересные слоты

Book of Gold 2 (RTP – 95.52%)

Игрока ждет увлекательное путешествие на территорию Древнего Египта. После запуска слота на экране появляется величественный храм, помещения которого заполнены драгоценностями. Золото, дорогие камни может получить каждый, ведь игровой автомат располагает Scatter’ами, бесплатными спинами и множителями.

Mighty Africa (RTP – 95.10%)

После активации игрового автомата гемблер оказывается в самом сердце африканской саванны, где ему предстоит встретиться с дикими животными и найти богатства, спрятанные на этой территории. Нестандартное игровое поле и красивая музыка формируют тематическую атмосферу, а для победы достаточно ловить дикие символы, грамотно использовать фриспины.

Down the Pub (RTP – 96.42%)

Вечером после рабочего дня игроку стоит заглянуть в Down the Pub. Этот слот открывает двери в заведение, где можно хорошо отдохнуть и насладиться бокалом холодного пива в интересной компании. Чтобы получить от игры не только удовольствие, но и выигрыш, игроку стоит использовать бесплатные вращения, риск-раунды и множители.

Viking Gods Thor and Loki (RTP – 96.88%)

Игровой автомат на тему Северных сказок предлагает пройти 4 квеста с участием персонажей Локи, Тора, Мьёльнира, Скипетра. Каждый из героев имеет определенную силу, которая помогает гемблеру выигрывать. После прохождения всех историй слот открывает бонусный раунд с бесплатными вращениями. Более того, здесь есть специальные символы, формирующие вайлды.