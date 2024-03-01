О провайдере Relax Gaming

Relax Gaming – мальтийский разработчик программного обеспечения для индустрии iGaming. Компания была сформирована в 2010 году, а ее головной офис расположен на Мальте. Также были открыты представительства во многим европейских странах, включая Великобританию, Швецию, Финляндию.

За время существования штат компании вырос в несколько раз – включает специалистов разных сфер, что позволяет выпускать красивые, полностью доработанные игры. В портфель бренда включено более сотни готовых продуктов, размещенных на десятках площадок известных казино. Слоты провайдера пользуются высоким спросом у клиентов за счет современной графики, простого управления, множества бонусных опций. Провайдер специализируется на разработке игровых автоматов, лотерей, покера.

Лицензирование

Чтобы работать в правовом поле стран, где представлены продукты, компания получила лицензии в разных юрисдикциях. Так, разработчик может легально размещать игровые автоматы во многих странах мира за счет разрешительных документов, выданных регуляторами Мальты, Румынии, Олдерни. Это позволило бренду максимально охватить рынок и популяризировать собственные продукты. Более того, все игры подвергаются тестированию со сторону независимых лабораторий, включая eCogra. Специалисты проверяют слоты на предмет соответствия генератору псевдослучайных чисел, честности и корректности математических расчетов. Конечный потребитель получает возможность запускать качественный продукт, который с высокой вероятностью порадует стабильностью работы и возможностью выигрыша.

Программное обеспечение

В крупных и небольших онлайн-казино несложно найти игровые проекты от Relax Gaming. Разработчик поставляет высококлассные игровые автоматы, гемблинг-покер и бинго. В 2015 году был запущен соревновательный проект Relax Bingo – игра с отличным визуалом, звуковым сопровождением, продуманной программой лояльности. Она доступна для загрузки на все актуальные операционные системы.

Среди других предложений компании – Unibet Poker. В нем реализован принципиально новый взгляд провайдера на покер. Великолепный дизайн получил хорошие оценки от любителей и профессионалов. Кроме этого, в портфолио есть мини-игры, которые играют в формате турниров.

Практически все игровые продукты построены на базе технологии HTML5, которая позволила подтянуть графику, внедрить больше игровых функций в азартные развлечения. Все слоты доступны с компьютеров и телефонов – кроссплатформенность обеспечена профессиональной адаптацией проектов к техническим характеристикам разных устройств.

Слоты Relax Gaming могут похвастаться выгодными для гемблеров функциями, среди которых: триггер-опции, фриспины, множители, специальные символы.

Интересные слоты

Mega Masks (RTP – 96.41%)

Слот гарантированно понравится любителям дикой природы и древних построек. Запуская слот, игрок переносится прямиком в самую гущу джунглей, расположенных в Гватемале. Здесь предстоит проделать несложный путь, чтобы попасть в удивительный храм масок. Он покорит игрока архитектурой, а также неиссякаемыми возможностями, направленными на обогащение путешественника. В автомате есть мега-символы, фриспины и другие сюрпризы.

Money Train (RTP – 96.2%)

Ну что же, пришло время попробовать себя в роли грабителя поезда. Состав везет огромное количество золота, которое и должен получить новоиспеченный разбойник. Чтобы гарантировать делу положительный исход, гемблер может использовать риск-раунды, респины, фриспины, мультипликаторы и ряд других инструментов, предусмотренных разработчиком игрового автомата.

Mega Flip (RTP – 96.2% )

Интересный игровой автомат, который практически сразу выдает бесплатные вращения, предлагает испытать удачу на бонусных раундах, обеспечивает высокую вероятность мультипликатора. Благодаря этому, можно сорвать неплохой куш.