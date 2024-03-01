Relax Gaming
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Обзор провайдера Relax Gaming

Год основания
Год основания: 2010
Страна
Страна: Мальта
Город
Город: Рабат
Владелец
Владелец: Томми Майял
Игры
Игры: слоты, покер, бинго
Сервер
Сервер: cloudfront.net
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О провайдере Relax Gaming

Relax Gaming – мальтийский разработчик программного обеспечения для индустрии iGaming. Компания была сформирована в 2010 году, а ее головной офис расположен на Мальте. Также были открыты представительства во многим европейских странах, включая Великобританию, Швецию, Финляндию.

За время существования штат компании вырос в несколько раз – включает специалистов разных сфер, что позволяет выпускать красивые, полностью доработанные игры. В портфель бренда включено более сотни готовых продуктов, размещенных на десятках площадок известных казино. Слоты провайдера пользуются высоким спросом у клиентов за счет современной графики, простого управления, множества бонусных опций. Провайдер специализируется на разработке игровых автоматов, лотерей, покера.

Лицензирование

Чтобы работать в правовом поле стран, где представлены продукты, компания получила лицензии в разных юрисдикциях. Так, разработчик может легально размещать игровые автоматы во многих странах мира за счет разрешительных документов, выданных регуляторами Мальты, Румынии, Олдерни. Это позволило бренду максимально охватить рынок и популяризировать собственные продукты. Более того, все игры подвергаются тестированию со сторону независимых лабораторий, включая eCogra. Специалисты проверяют слоты на предмет соответствия генератору псевдослучайных чисел, честности и корректности математических расчетов. Конечный потребитель получает возможность запускать качественный продукт, который с высокой вероятностью порадует стабильностью работы и возможностью выигрыша.

Программное обеспечение

В крупных и небольших онлайн-казино несложно найти игровые проекты от Relax Gaming. Разработчик поставляет высококлассные игровые автоматы, гемблинг-покер и бинго. В 2015 году был запущен соревновательный проект Relax Bingo – игра с отличным визуалом, звуковым сопровождением, продуманной программой лояльности. Она доступна для загрузки на все актуальные операционные системы.

Среди других предложений компании – Unibet Poker. В нем реализован принципиально новый взгляд провайдера на покер. Великолепный дизайн получил хорошие оценки от любителей и профессионалов. Кроме этого, в портфолио есть мини-игры, которые играют в формате турниров.

Практически все игровые продукты построены на базе технологии HTML5, которая позволила подтянуть графику, внедрить больше игровых функций в азартные развлечения. Все слоты доступны с компьютеров и телефонов – кроссплатформенность обеспечена профессиональной адаптацией проектов к техническим характеристикам разных устройств.

Слоты Relax Gaming могут похвастаться выгодными для гемблеров функциями, среди которых: триггер-опции, фриспины, множители, специальные символы.

Интересные слоты

Mega Masks (RTP – 96.41%)

Слот гарантированно понравится любителям дикой природы и древних построек. Запуская слот, игрок переносится прямиком в самую гущу джунглей, расположенных в Гватемале. Здесь предстоит проделать несложный путь, чтобы попасть в удивительный храм масок. Он покорит игрока архитектурой, а также неиссякаемыми возможностями, направленными на обогащение путешественника. В автомате есть мега-символы, фриспины и другие сюрпризы.

Money Train (RTP – 96.2%)

Ну что же, пришло время попробовать себя в роли грабителя поезда. Состав везет огромное количество золота, которое и должен получить новоиспеченный разбойник. Чтобы гарантировать делу положительный исход, гемблер может использовать риск-раунды, респины, фриспины, мультипликаторы и ряд других инструментов, предусмотренных разработчиком игрового автомата.

Mega Flip (RTP – 96.2% )

Интересный игровой автомат, который практически сразу выдает бесплатные вращения, предлагает испытать удачу на бонусных раундах, обеспечивает высокую вероятность мультипликатора. Благодаря этому, можно сорвать неплохой куш.

Игры провайдера
Royal Potato 2
Royal Potato 2
Darkness
Darkness
Snake’s Gold Dream Drop
Snake’s Gold Dream Drop
Super Boost
Super Boost
Daruma’s Wealth
Daruma’s Wealth
Royal Potato
Royal Potato
Titan Strike
Titan Strike
Torii Tumble
Torii Tumble
Pinata Popper Dream Drop
Pinata Popper Dream Drop
Hypernova Infinity Reels Dream Drop
Hypernova Infinity Reels Dream Drop
Rich Raptors
Rich Raptors
Shark Wash
Shark Wash
Lure of Fortune
Lure of Fortune
Money Cart 4
Money Cart 4
Hercules Unleashed Dream Drops
Hercules Unleashed Dream Drops
Bill and Coin
Bill and Coin
Galactic Racers Dream Drop
Galactic Racers Dream Drop
Pine of Plinko
Pine of Plinko
Gems Infinity Reels
Gems Infinity Reels
Joker Super Reels
Joker Super Reels
Pine of Plinko 2
Pine of Plinko 2