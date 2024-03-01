О провайдере Red Rake Gaming

Испанский провайдер Red Rake Gaming заявил о себе в 2011 году, предложив гемблинг-индустрии принципиально новые решения. На первом этапе производитель занимался выпуском софта для наземных казино, а через 4 года приступил к разработке программного обеспечения для интернет-клубов. Бренд специализируется на выпуске всевозможных развлечений. В портфолио представлены игровые автоматы, лотереи, симуляторы покера, рулетка и многое другое. Однако, акцент компания делает на слотах, выпуская креативные модели разных жанров. Более того, бренд наращивает усилия и стремится ускорить процесс разработки азартных развлечений, интегрируя в процесс новые технологии, расширяя штат сотрудников.

Слоты Red Rake адресованы игрокам из европейских стран. Также компания стремится выйти и на другие рынки. Для этого софт переводится на 22 языка, в том числе и на русский – гемблеры из СНГ могут делать ставки на продуктах компании.

В 2019 в Red Rake произошло знаковое событие – провайдер заключил соглашение с Microgaming и получил возможность представлять свои релизы на площадке именитого оператора.

Лицензирование

Red Rake работают легально на основе лицензий ведущих комиссий по регулированию азартной деятельности. Так, компания располагает лицензиями Malta, Romania, United Kingdom. Софт тестируется ведущими независимыми лабораториями, что подтверждает его соответствие генератору псевдослучайных чисел и позволяет игрокам вращать барабаны на честном и полностью безопасном софте.

Программное обеспечение

Практически в каждом лицензированном казино можно встретить программное обеспечение испанского провайдера. Слоты пользуются спросом за счет красивой графики, анимации, тематического звукового сопровождения. Более того, игры отличаются от многих представителей рынка современными механиками и динамикой. В портфолио доступны слоты на разные тематики. Здесь найдутся развлечения буквально для всех – для любителей Древнего Египта и Греции, приключений и путешествий, поиска сокровищ и пр.

99% автоматов обладают расширенным функционалом. Фриспины, респины, тематические риск-раунды, каскадные выигрыши, множители, джокеры – в играх есть все, чтобы сделать гемблинг-процесс не только захватывающим, но и прибыльным.

Средний уровень отдачи слотов – 96%, при этом волатильность вариативна. Игры предлагают крупные призовые, часто максимальная выплата составляет x20000.

Все продукты бренда строятся на фреймворке HTML5, благодаря чему запускаются с компьютерных и мобильных устройств. Играть в автоматы производителя можно с любых смартфонов и таблетов – софт автоматически адаптируется под базовые характеристики, работает быстро, без ошибок.

Интересные слоты

Million Zeus (RTP – 96%)

Одна из эффектных историй, связанных с богом Олимпа рассказана Million Zeus. Если удача улыбнется, игрок получит крупные призовые от самого Зевса, а максимальная выплата достигает x10000 за один спин. В автомате предусмотрены бесплатные спины, колесо удачи, каскадные выигрыши, специальные символы.

Deuces Wild (RTP – 96.53%)

Нестандартный симулятор покера с выразительным ярким оформлением и очень удобным интерфейсом. Для игры предусмотрена колода на 52 карты, джокер отсутствует.

Solomon The King (RTP – 95.3%)

Игровой автомат расскажет историю о короле Соломоне. Гемблеру предстоит посетить королевство и получить крупное вознаграждение от правителя за несложные задания. Игрока ждет дополнительный риск-раунд, мультипликатор, повторные вращения и ряд других наград. Максимальный множитель составляет x20000.

Lucky Adam (RTP – 95.3%)

Слот разработан для тех, кто хочет побывать в атмосфере наземного казино и посоревноваться с удачей. В автомате есть фриспины, множители, мультипликатор, позволяющие выиграть крупные суммы.