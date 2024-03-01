Обзор провайдера Playtech
О провайдере Playtech
Один из самых старых производителей слотов для казино – это Playtech. Компания начала свою работу в 1999 году, открыл её Тедди Саги. Первое отделение студии находилось в Эстонии г. Тарту, на данный момент штаб-квартира провайдера размещена в Великобритании на острове Мэн.
В целом по всему миру работает 17 офисов данного производителя программного обеспечения для онлайн казино, а количество сотрудников компании превысило 5000 человек.
Адреса некоторых офисов:
- Office at 5th Floor, 61 Southwark Street, London SE1 0HL.
- Office at Vanemuise 7, Tartu 51001, Estonia.
- Office at 163 G.S Rakoviski Str., Sofia, Bulgaria.
У Playtech заключены договора с Marvel, Warner Bros, Paramount именно это им позволяет официально делать эксклюзивные слоты по кино-вселенной данных компаний.
Лицензирование
На данный момент у Playtech лицензии:
- UK (Великобритания).
- Malta (Мальта).
Лицензия Мальты позволяет провайдеру работать по всему миру, кроме Великобритании. А лицензия UK дает право официально работать на территории United Kingdom.
Ежемесячно процент выплаты (RTP) в слотах Playtech тестируется Online Players Association. Также весь софт провайдера проходит сертификацию, за нее отвечают независимые эксперты TST (Technical Systems Testing).
Программное обеспечение
Основной упор у компании Playtech делается на создание игровых автоматов, на данный момент их количество 400+, что по меркам гемблинг индустрии очень много.
Средний процент отдачи слотов на уровне 96%-97%. Именно у этого производителя есть игровой автомат, у которого отдача (RTP) превышает 99%, а именно слот Ugga Bugga с RTP = 99.07%.
Помимо слотов у Playtech более 10 видов видео-покера, более 25 рулеток, более 25 карточных игр Blackjack и Baccarat. Также у провайдера есть и различные игровые шоу.
Слот Ugga Bugga с большим RTP
Ну и раз в нашем обзоре провайдера Playtech затронули игровые слоты с большим RTP, то более подробно хотелось бы описать технические характеристики Ugga Bugga.
Характеристики Ugga Bugga:
- RTP – 99.07%.
- Max Win – 1000X.
- Тематика – Африка.
- Релиз – 15.07.2006.
- Количество линий – 10.
- Волантильность – низкая.
- Бонусная игра – нет.