О провайдере Ruby Play

Разработчик софта для онлайн-казино появился в 2017 году, предложив качественные игровые продукты с претензией на лидерство. Головной офис бренда расположен на Мальте в регионе Валлетта. Также компания располагает фирменным филиалом, открытым в столице Украины. Руби Плей располагает командой опытных разработчиков, выпускающих современные прогрессивные слоты. В штате работают практикующие эксперты, знающие все о сфере iGaming.

Каждый релиз RubyPlay демонстрирует стремление студии к красивому дизайну, детально проработанным механикам, захватывающему игровому процессу, уникальным сюжетам, которые будут удерживать внимание игрока, дарить позитив и возможность крупных выигрышей.

Также провайдер предоставляет смежные услуги, позволяющие казино без лишних сложностей интегрировать программное обеспечение на площадки, повышать качество обслуживания клиентов. Студия ведет тесное сотрудничество с другими компаниями, включая небезызвестных PokerStars.

Главная задача RubyPlay – занять лидирующие позиции на рынке, предложить гемблерам инновационные решения, делать только первоклассные предложения операторам, желающим размещать на своих площадках только качественное азартное ПО.

Лицензирование

RubyPlay работает на рынке официально, что подтверждается комплектом лицензий, полученных в юрисдикциях Кюрасао, Румынии, Мальты. Согласно разрешительным документам, провайдер придерживается международных стандартов регулирования, делает надежные, честные игровые продукты. Благодаря ориентации на европейские и азиатские страны, слоты бренда доступны широкому кругу потребителей. Более того, игры подвергаются проверке со стороны независимых лабораторий, подтверждающих их соответствие технологии генерации случайных чисел.

Программное обеспечение

Игровые автоматы Руби Плей – симбиоз корректной математики и современных механик, тщательно проработанного дизайна, интересных цветовых схем. Игроки имеют возможность вращать барабаны в рамках высококлассных продуктов с интересными сюжетами, большим набором бонусных опций и фишек, делающих слоты нестандартными.

Для разработки слотов студия использует передовые технологии, включая HTML5 и WebGL, благодаря которым конечный продукт оснащен красивыми спецэффектами, анимацией. Слоты запускаются с мобильных девайсов, не перегружая их аппаратную часть. Для азартной игры не требуется устанавливать стороннее программное обеспечение – запустить любой автомат можно с мобильного браузера. Софт поддерживается гаджетам с операционными системами Android, Windows, iOS и пр.

Интересные слоты

Book of Riches Deluxe (RTP – 96.49%)

В слоте обыграна любимая многими книжная тематика. Модель получила привлекательный дизайн, грамотные механики. На ней можно выиграть в 10 000 раз больше, чем сумма ставки за один спин. Также слот выдает бесплатные вращения, специальные символы. Обладает высоким уровнем возврата – шанс получить призовые превышает 96%.

Mad Hit Marlin Bonanza (RTP – 96.27%)

Запуская игровой автомат, гемблер отправляется на рыбалку – если этот вид досуга относится к вашим любимым, вы получите массу удовольствия от происходящего. В слоте открывается множество полезных опций, в том числе бесплатные вращения, дополнительные рискованные раунды, дикие символы и многое другое.

Diamond Explosion 7s (RTP – 96.82%)

Фрукты – бессмертная классика в сфере игровых автоматов. Релиз от ведущей студии порадует игроков хорошим дизайном, динамичной музыкой и отличным функционалом. Автомат раздает фриспины, респины, имеет интересный риск-раунд, а также множитель, который способен увеличить ставку в 8 тыс. раз в рамках одного вращения.