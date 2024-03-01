GameArt
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Обзор провайдера GameArt

Год основания
Год основания: 2013
Страна
Страна: Мальта
Город
Город: Валлета
Владелец
Владелец: Матей Кнез
Игры
Игры: слоты
Сервер
Сервер: gahypergaming.com
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О провайдере GameArt

GameArt – популярный разработчик игровых автоматов для онлайн-казино, основанный на Мальте в 2013 году. Компания представлена опытной командой специалистов, благодаря усилиям которой провайдер стал популярным на мировом азартном рынке в течение двух лет. Уже в 2015 году программное обеспечение бренда было размещено в более чем 200 казино. На тот момент коллекция состояла из семи слотов, которые мгновенно завоевали внимание продвинутых игроков. Компания продолжает развиваться и регулярно выпускает новые слоты, адаптированные под браузерные и мобильные версии известных казино.

Все слоты имеют сертификаты, разработаны с учетом тенденций рынка. Автоматы могут быть кастомизированы по запросу клиента. В игровых автоматах бренда прослеживаются классические тематики, а также принципиально новые сюжеты, базирующиеся на инновационных технологиях.

Лицензирование

Игровые автоматы от GameArt – это безопасные, честные слоты, что подтверждается многочисленными лицензиями выданными ведущими комиссиями по азартным играм. Деятельность бренда полностью легальна и в полной мере соответствует стандартам индустрии. На сегодняшний день бренд располагает разрешительными документами от регуляторов Мальты, Кюрасао, а программное обеспечение сертифицировано ведущей независимой лабораторией Gaming Laboratories International. Чтобы выйти на рынок Великобритании компания получила лицензию у местного регулятора.

Благодаря наличию лицензий, игроки могут быть уверены, что делают ставки на честных, надежных и полностью безопасных слотах.

Программное обеспечение

Игры провайдера представлены передовыми концепциями, высококачественным визуалом и графикой. Любой из игровых автоматов выводит изображение в высоком разрешении, располагает солидным набором бонусных опций, имеет среднюю волатильность, и позволяет гемблерам получать от игрового процесса удовольствие и денежные вознаграждения.

Компания удерживает фокус на потребностях клиентов казино, и основная – адаптивность программного обеспечения к мобильным устройствами, сочетание с разными операционными системами и браузерами. Слоты проработаны до мельчайших деталей:

  • запускаются в браузерах известных разработчиков;
  • автоматически адаптируются к техническим характеристиками смартфонов и планшетов;
  • стабильно работают с компьютерного оборудования;
  • мобильные версии имеют те же функции, что и браузерные решения;
  • понятный интерфейс и простое управление;
  • дополнительные настройки для игр с компьютера и смартфона.

Слоты бренда динамичные, оснащены оригинальными механиками, безошибочной математической системой. В игровых автоматах есть множество бонусов, некоторые могут предложить прогрессивные джекпоты

Интересные слоты

DaVinci Codex (RTP – 95.02%)

Красивый игровой автомат на пять барабанов и сотню призовых линий отличается высокой волатильностью и уровнем отдачи. Сюжет познакомит гемблера с творчеством Леонардо да Винчи, а за любознательность игрок получит множество вознаграждений, в том числе сеты фриспинов, множители, и самое главное – сможет побороться за крупный джекпот.

Gold of Ra (RTP – 95.05%)

Популярный игровой автомат, выполненный в любимой многими гемблерами древнеегипетской тематике, где игроку предстоит познакомиться с Богом Ра. Божество одарит пользователя бесплатными вращениями, джекпотами и множителями.

Caligula (RTP – 95.01%)

Игра познакомит игрока с удивительной историей жизни императора Калигулы. Красивое оформление, тематическое звуковое сопровождение подарят массу положительных впечатлений от взаимодействия со слотом. Кроме этого, гемблер получит множители, фриспины, и сможет побороться за джекпот.

Игры провайдера
Greek Pantheon Megaways
Greek Pantheon Megaways
Halloween Farm
Halloween Farm
Lucky Reefs
Lucky Reefs
Raiders of the Lost Book
Raiders of the Lost Book
African Sunset
African Sunset
Safari Gems
Safari Gems
Kukulkan’s Queen
Kukulkan’s Queen
Lunar Rabbit
Lunar Rabbit
Wolf Hunt Dice
Wolf Hunt Dice
Surfin’ Joker Dice
Surfin’ Joker Dice
5 Lucky Sevens
5 Lucky Sevens
Xmass Express
Xmass Express
Candy Trouble
Candy Trouble