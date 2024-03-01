О провайдере Yggdrasil

Компания Yggdrasil Gaming была основана в 2013 году. Главный офис провайдера находится в Мальте, город Слима. Адрес: Triq Il-Torri 71 Sliema SLM 1609 Malta. В 2014 году провайдер презентовал свою собственную платформу iSense.

Софт компании Yggdrasil используют около 1000 казино по всему миру. Программное обеспечение этого производителя игр отличается надежностью и качеством. Игры работают стабильно без каких-либо проблем.

Программное обеспечение

Yggdrasil специализируется на создании игровых слотов для онлайн казино. На данный момент компанией разработано 130+ игровых автоматов и ассортимент постоянно увеличиваются, так как практически каждый месяц выходят новые игры.

Кроме слотов Yggdrasil не производит игр других направлений, так что Вы не сможете найти в интернете рулетку или покер от этой компании (или какой другой азартной игры).

Азартные игры этого провайдера отличаются очень красочной и качественной графикой, дизайнеры компании не даром едят свой хлеб. На данный момент у Yggdrasil самые красивые игры для онлайн казино. Дизайн слотов проработан до мелочей и очень приятен для глаза.

Что касается механики игровых автоматов то у этого провайдера она одна из самых разнообразных. Производитель не боится экспериментировать с различной механикой слотов, что приносит свои плоды и у Yggdrasil выходят настоящие шедевры, не только в графическом плане, но и по механике.

Средняя отдача в игровых автоматах этого провайдера 96%-98%.

ГСЧ (генератор случайных чисел) в слотах периодически проходит проверку в iTech Labs – это независимая лаборатория, которая имеет довольно большое влияние в игорном бизнесе.

Лицензирование

Yggdrasil прошел лицензирование во всех основных мировых регуляторах гемблинга.

Лицензии Yggdrasil :

Gidraltar Regulatory Authority.

UK Gambling Commission.

National Gambling Office Romania.

Malta Gaming Authority.

Данные лицензии позволяют компании работать официально по всему миру в большинстве мировых онлайн казино и букмекерских контор (там, где есть рубрика казино).

Слоты с большим Max Win

Если смотреть в целом, основная масса игровых автоматов Yggdrasil имеют Max Win среднего размера. Но все-таки у них есть несколько слотов с очень большим размером максимального выигрыша.

Мне бы хотелось выделить 2 слота, с большими Max Win, в них не только очень большой максимальный выигрыш, но и интересная концепция.

Слоты с большим Max Win :

Casino Zeppelin Reloaded. 90K Yeti Gigablox.

Игровой автомат Casino Zeppelin Reloaded имеет внушительный размер максимального выигрыша: X42750, при этом RTP автомата = 96.4%.

Слот 90K Yeti Gigablox, как, наверное, Вы догадались от названия автомата 90К, имеет MAX WIN X90000, а RTP = 95.5%

В заключении этого обзора, хочется сказать, что компания продолжает выпускать высококачественные игры. Yggdrasil является одним из локомотивов онлайн гемблинга, которые не боится применять при производстве слотов – инновационные решения.