О провайдере Red Tiger

Red Tiger – популярный разработчик азартного программного обеспечения, начавший деятельность в 2014 году. Компания довольно быстро заняла лидирующие позиции в индустрии, а ее продукты интегрировали известные казино. В странах СНГ проекты бренда менее востребованы, что обусловлено стремлением разработчика занять выгодные позиции на азиатском и европейском рынке.

База портфолио – игровые автоматы. Над их созданием работает большая команда, состоящая из специалистов разных профессий. Так, математики, дизайнеры, программисты, музыканты, инженеры, эксперты азартного мира ежедневно создают релизы, направленные на удовлетворение запросов клиентов.

Кроме игрового программного обеспечения в число достижений провайдера можно отнести разработку собственной платформы, на основе которой можно реализовать казино.

В 2019 году Рэд Тигер Гейминг заключили сделку с провайдером NetEnt. Акции компании перешли под управление бренда, а сумма соглашения достигла двухсот миллионов евро. Через несколько лет NetEnt и Red Tiger объединились с игорным оператором Evolution Group.

Благодаря сотрудничеству с ведущими брендами индустрии, разработчикам удалось реализовать много интересных стартапов. Продукты компании сегодня предложены на площадках таких гигантов: ПокерСтарс, Ризк, PaddyPower. Представлено ПО и в некоторых букмекерских конторах.

Лицензирование

Основное представительство Red Tiger находится на Мальте. Первая лицензия выдана комиссией по контролю за азартными играми именно в этой юрисдикции. Также компания располагает разрешающими деятельность документами, предоставленными Олдерни. Лицензии от крупных регуляторов дают возможность бренду размещать игровые автоматы в казино многих стран. К слову, софт тестируется независимыми лабораториями и гарантирует клиенту честность, безопасность, полное соответствие нормам генератора случайных чисел.

Программное обеспечение

В портфолио бренда представлено около сотни продуктов, включая игровые автоматы и настольные игры. Слоты отличаются качественным дизайном, тематическим звуковым рядом. Созданы с помощью фреймворка HTML5, обеспечивающим адаптивность к компьютерам, ноутбукам, планшетам и мобильным гаджетам. Технология позволила разработчику достичь отличной графики, внедрить инновационные механики.

Игровые продукты Рэд Тигер адресованы широкой аудитории: переведены на два десятка языков, поддерживают разные валюты. Также компания обеспечивает легкую интеграцию программного обеспечения на платформы казино.

Интересные слоты

Arcade Bomb (RTP – 96.15%)

Яркий, заряжающий хорошим настроением слот на тему фруктов. Запуская игру, игрок оказывается в красочном саду, в гостях у съедобных плодов. Автомат располагает двумя десятками призовых линий и солидным набором бонусных опций. Есть специальные символы, активирующие дополнительные раунды, которые могут принести крупные выигрыши.

Epic Journey (RTP – 96%)

Эпичный игровой автомат, созданный по мотивом рассказа «Путешествие к центру Земли». Слот получил приятное глазу оформление, дополнен красивыми звуками и анимацией. Содержит десятки бесплатных вращений, несколько дополнительных опций, позволяющих игроку насладиться азартной атмосферой и выиграть приличные призовые.

Rainbow Jackpots (RTP – 95.24%)

Слот приглашает гемблера в гости к эльфам, где предстоит разгадать загадки и помочь сказочным существам бороться со злом. В автомате реализованы специальные символы, бесплатные спины, мультипликаторы, обеспечивающие приятные денежные подарки.