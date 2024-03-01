Push Gaming
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Обзор провайдера Push Gaming

Год основания
Год основания: 2010
Страна
Страна: Великобритания
Город
Город: Лондон
Владелец
Владелец: Джеймс Маршалл
Игры
Игры: слоты
Сервер
Сервер: sidetechnology.com
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О провайдере Push Gaming

Push Gaming – разработчик, который с 2010 года занимается созданием программного обеспечения для онлайн-казино. Его проекты можно найти на платформах таких известных игровых студий, как Микрогейминг, OpenBet, Playtech и других. Более того, игровые автоматы компании представлены во многих популярных казино – гемблерам доступны классические слоты и эксклюзивные решения, адаптированные под компьютеры, ноутбуки и мобильные устройства.

Основателем компании является Джеймс Маршалл, обладающий многолетним опытом работы в концернах: IGT, Криптолоджик и Scientific Games. На заре появления бренд адаптировал наземные игровые автоматы к виртуальному пространству, но уже в 2011 году полностью сосредоточился на интернет-казино, получил лицензию и приступил к разработке фирменного контента. Несмотря на наличие собственной команды разработчиков, фокус провайдера сконцентрирован нише B2B – бренд размещает продукцию на площадках других операторов.

Кроме создания слотов, Push Gaming предоставляет смежные услуги, включая консультации, продажу бизнес-кейсов.

Лицензирование

Компания работает официально на основе лицензии, выданной Комиссией по азартным играм Великобритании. Также получен сертификат Alderney. Софт тестируется независимыми лабораториями на предмет честности. Тесты доказывают безопасность и прозрачность продуктов – алгоритм автоматов базируется на генераторе псевдослучайных чисел – комбинации формируются случайным образом.

Программное обеспечение

Команда Push Gaming занимается разработкой слотов. В портфолио представлено три десятка игр, в которых прослеживаются креативные идеи, большое количество бонусных опций.

Игровые автоматы выполнены в высоком качестве – разработчик применяет передовые графические технологии, внедряет анимацию и уникальное звуковое сопровождение. Благодаря комбинации разных инструментов игроки могут максимально погрузиться в процесс, получить эстетическое удовольствие от взаимодействия со слотом, а также приятные выигрыши.

Среди особенностей программного обеспечения:

  • адаптивность ко всем известным операционным системам;
  • сохранение детализации и цветопередачи изображений вне зависимости от размера экрана;
  • комфортная навигация, простые правила игры;
  • энергоэффективность – батарея смартфона не подвергается нагрузке;
  • стабильная работа с любого устройства.

Игровые автоматы Push Gaming обладают высокой волатильностью, позволяющей выигрывать крупные суммы, что делает проекты компании популярными среди игроков, сделавших казино местом для заработка.

Интересные слоты

Bonus Beans (RTP – 96.50%)

Bonus Beans – креативный взгляд компании на популярный Тетрис. Выигрышные комбинации формируются по принципу кластеров. Созданные блоки исчезают, а их место занимают новые. В развлечении предусмотрены бонусы, включая множители, фриспины, случайные выплаты.

Peter and the Lost Boys (RTP – 96.53%)

Слот приглашает игроков в сказочное путешествии по Нетландии в команде с Питером Пеном и его друзьями. Яркое оформление, бонусные символы, бесплатные вращения помогут гемблеру выиграть крупный приз.

Power Force Heroes (RTP – 96.71%)

История игрового автомата разворачивается в городе, который Супергерои хотят защитить от недругов. Гемблер присоединиться к дружной компании и станет одним из главных борцов за справедливость. Игровой автомат располагает двумя бонус-опциями, регулярно выдает приличные призовые.

Hockey Hero (RTP – 96.53%)

Слот посвящен фанатам хоккея, желающим помочь любимой команде выиграть главный приз. 40 призовых линий, мега символы, респины и бесплатные вращения помогут преодолеть все сложности и достичь поставленной цели.

Игры провайдера
Generous Jack
Generous Jack
Razor Returns
Razor Returns
Razor Shark
Razor Shark
Rat King
Rat King
Goat Getter
Goat Getter
Big Bamboo
Big Bamboo
Fat Banker
Fat Banker
Jammin Jars
Jammin Jars
Jammin Jars 2
Jammin Jars 2
Fire Hopper
Fire Hopper
Tiki Tumble
Tiki Tumble
Mad Cars
Mad Cars