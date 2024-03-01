О провайдере Push Gaming

Push Gaming – разработчик, который с 2010 года занимается созданием программного обеспечения для онлайн-казино. Его проекты можно найти на платформах таких известных игровых студий, как Микрогейминг, OpenBet, Playtech и других. Более того, игровые автоматы компании представлены во многих популярных казино – гемблерам доступны классические слоты и эксклюзивные решения, адаптированные под компьютеры, ноутбуки и мобильные устройства.

Основателем компании является Джеймс Маршалл, обладающий многолетним опытом работы в концернах: IGT, Криптолоджик и Scientific Games. На заре появления бренд адаптировал наземные игровые автоматы к виртуальному пространству, но уже в 2011 году полностью сосредоточился на интернет-казино, получил лицензию и приступил к разработке фирменного контента. Несмотря на наличие собственной команды разработчиков, фокус провайдера сконцентрирован нише B2B – бренд размещает продукцию на площадках других операторов.

Кроме создания слотов, Push Gaming предоставляет смежные услуги, включая консультации, продажу бизнес-кейсов.

Лицензирование

Компания работает официально на основе лицензии, выданной Комиссией по азартным играм Великобритании. Также получен сертификат Alderney. Софт тестируется независимыми лабораториями на предмет честности. Тесты доказывают безопасность и прозрачность продуктов – алгоритм автоматов базируется на генераторе псевдослучайных чисел – комбинации формируются случайным образом.

Программное обеспечение

Команда Push Gaming занимается разработкой слотов. В портфолио представлено три десятка игр, в которых прослеживаются креативные идеи, большое количество бонусных опций.

Игровые автоматы выполнены в высоком качестве – разработчик применяет передовые графические технологии, внедряет анимацию и уникальное звуковое сопровождение. Благодаря комбинации разных инструментов игроки могут максимально погрузиться в процесс, получить эстетическое удовольствие от взаимодействия со слотом, а также приятные выигрыши.

Среди особенностей программного обеспечения:

адаптивность ко всем известным операционным системам;

сохранение детализации и цветопередачи изображений вне зависимости от размера экрана;

комфортная навигация, простые правила игры;

энергоэффективность – батарея смартфона не подвергается нагрузке;

стабильная работа с любого устройства.

Игровые автоматы Push Gaming обладают высокой волатильностью, позволяющей выигрывать крупные суммы, что делает проекты компании популярными среди игроков, сделавших казино местом для заработка.

Интересные слоты

Bonus Beans (RTP – 96.50%)

Bonus Beans – креативный взгляд компании на популярный Тетрис. Выигрышные комбинации формируются по принципу кластеров. Созданные блоки исчезают, а их место занимают новые. В развлечении предусмотрены бонусы, включая множители, фриспины, случайные выплаты.

Peter and the Lost Boys (RTP – 96.53%)

Слот приглашает игроков в сказочное путешествии по Нетландии в команде с Питером Пеном и его друзьями. Яркое оформление, бонусные символы, бесплатные вращения помогут гемблеру выиграть крупный приз.

Power Force Heroes (RTP – 96.71%)

История игрового автомата разворачивается в городе, который Супергерои хотят защитить от недругов. Гемблер присоединиться к дружной компании и станет одним из главных борцов за справедливость. Игровой автомат располагает двумя бонус-опциями, регулярно выдает приличные призовые.

Hockey Hero (RTP – 96.53%)

Слот посвящен фанатам хоккея, желающим помочь любимой команде выиграть главный приз. 40 призовых линий, мега символы, респины и бесплатные вращения помогут преодолеть все сложности и достичь поставленной цели.