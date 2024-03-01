Fantasma Games
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Обзор провайдера Fantasma Games

Год основания
Год основания: 2016
Страна
Страна: Швеция
Город
Город: Стокгольм
Владелец
Владелец: Генри Стаут
Игры
Игры: слоты
Сервер
Сервер: fantasmagames.com
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О провайдере Fantasma Games

Провайдер Fantasma Games – разработчик азартных развлечений родом из Швеции. Компания впервые заявила о себе в 2016 году и быстро завоевала нишу – ее продукция представлена в лучших онлайн-казино. Провайдер распространяет игровые автоматы посредством сервиса Microgamings Quickfire, а также сотрудничает с создателями успешных слотов, в том числе и с Yggdrasil. Бренд приобрел права на лицензию MegaWays, и активно использует ее для создания собственных продуктов.

Fantasma Games разработали и представили широкой аудитории первую азартную игру через год после основания, и она завоевала внимание многих игроков. На сегодня в портфолио бренда представлено около трех десятков слотов, которые размещены на площадках двух сотен онлайн-казино.

Новички индустрии развиваются не динамично, но уверенно. Их слоты имеют красивый визуал, детально проработанные механики. Более того, компания внедряет передовые технологии в свои наработки, так как стремится предложить гемблерам нечто больше, чем стандартный слот с барабанами и красочными символами. С высокой вероятностью в ближайшем будущем бренд станет обладателем награды за любовь к экспериментам.

Лицензирование

Особое внимание разработчик уделяет безопасности своей аудитории. Стремясь предложить качественные услуги, компания получила несколько лицензий, в частности от регуляторов Мальты и Великобритании. Все игровые автоматы разработчика проходят проверку в независимой лаборатории eCOGRA, специалисты которой подтверждают честность и соответствие продуктов установленным в индустрии правилам и стандартам.

Программное обеспечение

Линейка игровых автоматов от Fantasma Games имеет интересные сюжеты и игровые механики. Так, игроку доступны классические слоты на 5 барабанов с 20 выигрышными линиями, а также автоматы на 6 барабанов с 50 тыс. MegaWays lines.

Все слоты адаптированы к работе на стационарных компьютерах, ноутбуках, мобильных устройства, а также имеют высокий уровень отдачи, варьирующий от 95 до 98%. Это гарантирует гемблерам не только комфортный, но и прибыльный игровой процесс. Каждый автомат наделен уникальными опциями. К примеру, небезызвестный Flower Fortunes предлагает 5 бонус-раундов, а также случайный модификатор барабанов.

Основная цель компании – создавать продукты, которые способны погрузить игрока в нестандартный гемблинг-процесс. Компания успешно расширяет опыт разработки игр на мобильные девайсы. Также бренд работает над принципиально новыми решениями для казино – игры с виртуальной реальностью появятся на площадках заведений в ближайшие годы.

Интересные слоты

Heroes Hunt 2 Megaways (RTP – 96.49%)

Слот с интересной идеей, в рамках которой гемблеру предстоит посетить старинный заброшенный замок, где скрыты несметные сокровища. На игровом поле расположены барабаны 6x6, и более 46 500 вариаций линий для выплат. Можно получить порцию бесплатных вращений, респины, расширяющиеся вайлды, множители, способные во много раз увеличить призовые. Особенность продукта – автоматическая смена визуального ряда, система уровней.

Rich Raptors (RTP – 96%)

Игровой автомат 6х4 с 4000 призовых линий приглашает в увлекательное путешествие в параллельную вселенную, в которой все отличается от привычной жизни. Здесь человек делает то, что когда-то доводилось выполнять динозаврам. Слот оснащен фриспинами, множителями, рискованными раундами, специальными символами.

Desert Shark (RTP – 96.33%)

В слоте обыграна приключенческая тематика, где игроку предстоит вооружиться инструментом для поиска сокровищ. И передвигаться придется по довольно опасной пустыне. На помощь путешественнику придут специальные символы, множители, бесплатные вращения. Слот отличается высокой волатильностью.

Игры провайдера
Wins of Winter
Wins of Winter
Animal Carnival
Animal Carnival
Mystic Spells
Mystic Spells
Volatile Egypt Dream Drop
Volatile Egypt Dream Drop
Safari Sun
Safari Sun
Heroes Hunt 2
Heroes Hunt 2
Heroes Hunt
Heroes Hunt
Fortune Llama
Fortune Llama
Flower Fortunes Supreme
Flower Fortunes Supreme
Golden Castle
Golden Castle
Hades River of Souls
Hades River of Souls
Medallion Megaways
Medallion Megaways
Magikspell
Magikspell