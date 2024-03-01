О провайдере Belatra Games

История Belatra Games

Belatra Games – компания, вышедшая на рынок азартных развлечений в 1993 году. Тогда она занималась разработкой и производством игровых автоматов, электронных систем для наземных казино. В интернет-пространство компания вышла в 2017 году, предложив онлайн-казино видеослоты с ярким дизайном и высоким уровнем отдачи.

За годы деятельности провайдер завоевал доверие широкой аудитории. Продукция Belatra Games соответствует современным стандартам индустрии. В портфолио доступно несколько сотен развлечений, в том числе покер, рулетки, блэкджек и пр. Игры представлены в большинстве известных казино: Lucky Drink, Чукча, Sevens, Пигги Банк и ряд других продуктов отличаются ярким оформлением, простыми правилами, красивым звуковым сопровождением – эти и другие слоты задают неповторимую атмосферу, позволяющую гемблерам погрузиться в мир азарта. Среди базовых преимуществ слотов:

многоязычность, что дает возможность игрокам из разных стран взаимодействовать с продукцией Белатра;

в игровые автоматы интегрировано множество бонусов, в том числе и фриспины, позволяющие гемблерам экономить собственные деньги;

кроссплатформенность – слоты совместимы со всеми операционными системами, компьютерами и мобильными устройствами;

присутствует поддержка биткоин-геймплея.

Головной офис компании расположен в Минске, а также есть представительство в Аргентине. Продукция бренда ориентирована на европейский, скандинавский, латиноамериканский, африканский и азиатский рынки.

Лицензирование

Азартные развлечения Belatra Games – высококачественная сертифицированная продукция, которая тестируется независимыми авторитетными организациями. Игровые автоматы подвергаются проверке специалистами BMM Testlabs, GLI, TRISIGMA, SIQ. Это гарантирует честность по отношению к казино, в которые интегрируется программное обеспечение, и к пользователям, делающим ставки. Лицензии обеспечивают корректное функционирование игровых продуктов во всех юрисдикциях.

Программное обеспечение

Белатра выпускает высококлассное программное обеспечение, основанное на передовых технологиях. Игровые продукты компании неоднократно удостаивались наград на международных конкурсах и конференциях.

Все слоты, рулетки, покер работают в любых браузерах. Гемблерам не обязательно скачивать и устанавливать приложения казино, чтобы запустить барабаны того или иного слота.

Игровые автоматы созданы на базе технологии HTML5, за счет чего пользователи получать корректно работающие, увлекательные слоты, которые запускаются на устройствах под управлением ОС Windows, MacOS, Android и iOS.

Также стоит отметить ответственное отношение Белатра к безопасности игроков. Для этого применяется многоступенчатая система шифрования, эффективные методы защиты персональных данных клиентов и платежных транзакций.

Интересные слоты

В портфолио доступно множество слотов, и особого внимания заслуживают следующие продукты:

Lucky Drink

Год выпуска – 2001

RTP – 95%

Волатильность – средняя

Главному герою слота предстоит вечерний отдых после тяжелого рабочего дня в уютном баре за кружкой пива. Оказавшись в заведении, персонаж занимает столик возле пивной бочки, чтобы без препятствий наполнять бокал. Задача гемблера – получить выигрышную комбинацию на 5 барабанах и 15 линиях. В процессе игрока ждут бонусные раунды, прибыльные Scatter и Wild, вкусное пиво и отличное настроение.

20 Super Stars

Год выпуска – 2020

RTP – 95.4%

Волатильность – средняя

Запуская слот, игрок оказывается в зале наземного казино перед механическим аппаратом с 5 барабанами в три ряда и с 30 активными линиями. Для формирования призовой комбинации необходимо словить от трех до пяти одинаковых символов. Вечер обещает быть интересным, ведь гемблер сможет попробовать опцию кристаллизации символов, счастливого множителя, оценить мини-игры.

7 days Anotherland

Год выпуска – 2016

RTP – 96.29%

Волатильность – средняя

Игра, вышедшая в 2016 году, моментально завоевала внимание гемблеров за счет захватывающих механик и красивого оформления. Автомат приглашает в незабываемое приключение по параллельным мирам, которые существуют одновременно с нашей реальностью. Здесь может быть интересно, завораживающие и даже пугающе. Слот регулярно выдает порцию бесплатных вращений, предлагает бонус-раунды, а также прогрессивный джекпот.