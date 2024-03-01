О провайдере Gamzix

Эстонский провайдер Gamzix был основан в 2020 году. Деятельность компании – создание игровых продуктов для казино. Это молодой, но уже успевший заявить о себе бренд – заключил партнерские отношения с известными казино и разработчиками игровых автоматов.

Компания предлагает гемблерам уникальные, проработанные продукты, акцент в которых сделан на качество. Слоты характеризуются высокой скоростью и беспроблемной работой, отличной графической составляющей, тематическим звуком. Игры запускаются с компьютеров, смартфонов и планшетов. Красивый визуал, небанальные темы, широкая бонусная система делают игровые автоматы популярными среди новичков и профессионалов в сфере гемблинга.

Несмотря на активное продвижение слотов, компанию сложно назвать авторитетным брендом, но, с высокой вероятностью, это дело времени.

Лицензирование

Провайдер Gamzix поставляет слоты на профильный рынок официально. Его деятельность лицензирована эстонским регулятором. Более того, игровые автоматы тестируются ведущей независимой лабораторией Gaming Laboratories International (GLI), а также iTech Labs. Наличие разрешительных документов – залог случайного формирования комбинаций в слотах, а также защиты данных пользователей.

Программное обеспечение

Для создания игровых автоматов разработчик применяет технологию HTML5, которая обеспечивает стабильную работу слотов практически на любых мобильных и компьютерных устройства. Более того, провайдер использует промоушен-инструменты, которые дают ряд преимуществ и позволяют выделить свои продукты на фоне других компаний.

За счет HTML5-фреймворка слоты оптимизированы для любых гаджетов, в том числе и для смартфонов, таблетов, работающих на базе операционных систем Android и iOS. Пользователю не придется загружать и инсталлировать посторонний софт – для старта в демонстрационном и обычном режимах достаточно запустить понравившийся автомат с мобильного браузера.

Яркая отличительная черта Gamzix – фокус на геймификации. В ярких, неординарных слотах используют маркетинговые инструменты, задача которых – сделать гемблинг-процесс запоминающимся.

В целом, слоты имеют хорошую графику и могут порадовать пользователей широким выбором тем. Несмотря на схожий стиль исполнения, сюжетные линии покорят самых взыскательных игроков.

Интересные слоты

Gold Mania (RTP – 97%)

Один из самых успешных релизов на любимую многими тематику вестернов. Здесь игроку предстоит перевоплотиться в ковбоя, который ищет справедливости. История разворачивается на игровом поле формата 5x3. В качестве дополнительных фишек реализованы режимы бесплатных вращений. Они поделены на четыре категории: классика, с множителем от x1 до x5, а также с мультипликаторам до x10. Слот имеет красивое оформление, тематическое звуковое сопровождение, а главное – дает частые призовые.

Banana Bar (RTP – 96%)

Игровой автомат приглашает гемблеров посетить фруктовую вселенную, и за это обещает многократно увеличить средства, отданные на ставку. Игра на тему летнего отдыха раздает бесплатные вращения, выдает выигрыши на 25 призовых линиях. Режим фриспинов активируется здесь случайным образом. Также каждый счастливчик может стать обладателем одного из трех накопительных джекпотов.

GoGo Spinner (RTP – 98%)

Уникальная азартная онлайн-игрушка. Задача гемблера – стать участником соревнований, где делает ставки не только он, но и другие игроки. Это прекрасный вариант для тех, кто хочет отдохнуть от классических слотов и получить порцию адреналина, хорошего настроения.

Sunny Coin: Hold the spin (RTP – 96%)

Любителям древнеегипетской тематики посвящается – игровой автомат приглашает в увлекательное путешествие по историческим местам, где гемблеру предстоит найти сокровища. Режим фриспинов, рискованные раунды и ряд других плюшек можно получить, сделав даже небольшую ставку.