О провайдере Just for the Win

Компания Just For The Win была основана в 2016 году в Швеции. Штаб-квартира расположена в Стокгольме. Провайдер, начавший деятельность относительно недавно, уже смог достичь успехов – его слоты размещены в популярных онлайн-казино, и пользуются высоким спросом у азартных игроков. Более того, высокое качество слотов было замечено крупными игроками рынка, в том числе Microgaming, предложившим Just for the Win заключить контракт и получившим положительный ответ. После согласования деталей сделки разработки шведского бренда попали на платформу Quickfire. На сегодняшний день портфолио провайдера включается несколько десятков слотов, содержащих множители, бесплатные вращения, опцию разделения барабанов и множество других фишек.

Лицензирование

Just for the Win ведет деятельность официально. Через год после основания разработчик получил лицензии Мальты, Кюрасао, острова Мэн. Эти сертификаты позволяют компании распространять игровые продукты и предлагать клиентам честные условия игры. К слову, игровые автоматы прошли тестирование в таких известных лабораториях как eCOGRA и iTech Labs. Развлечения выдают случайные результаты, так как работают на основе генератора псевдослучайных чисел.

Программное обеспечение

Компания занимается только разработкой слотов, что обусловлено значительной популярностью этого азартного развлечения. Задача команды разработчиков – не делать акцент на количестве, а сместить фокус на качество.

Каждый выпускаемый продукт уникален в плане истории, механики, оформления. Игровые автоматы создаются с нуля. Для этого применяется технология HTML5, позволяющая получить оптимизированный по качеству продукт. Слоты адаптированы под мобильные и компьютерные платформы, работают с операционными системами Android, iOS, iPadOS, Windows и другими. Гемблеры, запускающие слоты Just for the Win со смартфонов, планшетов, ноутбуков, могут быть уверены в стабильности и хорошей скорости игры.

Компания выпускает преимущественно 5-барабанные слоты, и ярким примером такого продукта является Goldwyn’s Fairies. Развлечение дает игрокам респины, бесплатные вращения, повторяющиеся дикие символы.

Команда провайдера состоит из креативных специалистов, которые не боятся экспериментировать. В слотах реализованы интересные механики, красивое музыкальное сопровождение, качественная графика, дополненная яркими спецэффектами.

Интересные слоты

Amazing Aztecs (RTP – 96.03%)

Слот приглашает отправиться в путешествие по центральной Мексике во времена ацтеков. Яркое оформление и красивая музыка поднимут боевой дух и настроят на победу. Автомат с пятью барабанами и 243 призовыми линиями позволяет отыскать несметные сокровища, которые являются главным призом. Кроме этого, для быстрого решения задачи гемблер получит ряд бонусов: бесплатные вращения, респины, множители.

Temple of Tut (RTP – 96.01%)

Любимая многими древнеегипетская тематика обыграна командой Just for the Win в слоте Temple of Tut. Игроку предстоит найти богатства, когда-то похороненного с фараоном. В развлечении работает десяток выигрышных линий, а также предусмотрены всевозможные бонусы: фриспины, дикие символы, джокеры. Средняя волатильность и высокий уровень отдачи позволяют снимать приятные выигрыши.

Tiki Vikings (RTP – 96.01%)

В этом слоте пользователю предстоит вступить в ряды храбрых викингов и отыскать богатства, похищенные врагами. Игра порадует увлекательным геймплеем, системой фриспинов и респинов.