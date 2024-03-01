О провайдере Betsoft

Betsoft была открыта в 2006 году, основатель компании Марк МакКеон, он же является ее бессменным генеральным директором и полностью руководит своим бизнесом. На данный момент провайдер прочно занял одно из лидирующих позиций в сфере гемблинга.

На момент написания этой статьи, программным обеспечением, которое произвела Betsoft пользуются 1100+ онлайн казино.

За время своего существования компания произвела более 200 азартных игр, среди которых основную массу 95% занимают игровые слоты. Есть у них пара разновидностей рулеток, блекджек и видео-покер.

Контакта компании Betsoft :

Адрес: 2nd Floor, Suite 7, Valletta buildings South Street Valletta, Malta VLT 1103 Malta.

Телефон: 35621224481

Лицензирование

Провайдер Betsoft имеет все необходимые лицензии, на данный момент это: Curacao, Malta, Италия, Румыния.

Все программное обеспечение компании периодически проходит тестирование на честность у независимых агентств Gaming Labs (GLI), а также Quinel. Сертификаты этих испытательных агентств ценятся во всем мире и доказывают, что в слотах Betsoft Вас не обманут.

Слот с большим Max Win

В целом провайдер Betsoft разрабатывает игры со средней волантильностью – это значит, что в играх максимальная сумма выигрыша также находится приблизительно на среднем уровне Х2000 – Х5000.

Но все же и тут можно встретить игровые автоматы с большой суммой MAX WIN.

Например: Sugar Pop 2, у данной игры Max Win X28305, а RTP 96.46%

Всем любителям риска можем рекомендовать этот слот. RTP и MAX WIN в нем как видите довольно большие, ну и игровой процесс тоже на должном уровне.