Rogue
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Обзор провайдера Rogue

Год основания
Год основания: 2020
Страна
Страна: Великобритания
Город
Город: Колчестер
Владелец
Владелец: Фил Халстон, Дэн Ламонда
Игры
Игры: слоты
Сервер
Сервер: octopus-global.com
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О провайдере Rogue

Студия Rogue основана в 2020 году, а ее штаб-квартира находится в регионе Колчестер, что в Великобритании. Это относительно молодой, но очень перспективный бренд, который специализируется на выпуске классических и нестандартных игровых автоматов. В продуктах разработчика есть инновационные опции и детально проработанные механики, делающие их привлекательными для казино и азартных игроков.

В 2022 году компания принимала участие в важном для гемблинг-мира событии EGR Global B2B Awards, где смогла рассказать о себе, своих проектах. В штате студии работают опытные специалисты, которые, основываясь на своем опыте, стремятся предложить потенциальным игрокам не скучные игровые автоматы, а динамичные проекты с новыми функциями. Разработчик создал механики: Wildfire Reels, Raze Reels, Turbo Reels и многие другие. Практически во всех релизах представлены данные наработки.

Бренд Rogue также смог наладить деловые отношения с другими игровыми студиями, выпускающими программное обеспечение для онлайн-казино. В 2023 году были заключены контракты с Relax Gaming, RAW Arena и 1X2 Network. В будущем такое партнерство будет способствовать улучшению качества проектов.

Лицензирование

Как и другие разработчик ПО для казино, компания Rogue нацелилась занять лидирующие позиции в индустрии. Для этого была получена лицензия от регулятора Великобритании. Также разработчик планирует получить разрешения от таких юрисдикций, как Мальта и Кюрасао. Это позволит расширить рынок и уверенно выйти на международную аренду. Также релизы провайдеры проходят проверку в специальных лабораториях, где тестирует на предмет соответствия ГСЧ.

Программное обеспечение

На сегодняшний день в портфолио провайдера доступно около 20 продуктов. Сюда входят современные развлечения с большим количеством выгодным для игрока бонусов, с трехмерной графикой и красивым звуковым сопровождением. В процессе геймплея игрок столкнется с оригинальными спецэффектами, которые в сочетании с музыкой позволят с головой погрузиться в атмосферный гемблинг-процесс.

Все слоты наделены широким перечнем бонусных опций. Это и каскадные выигрыши, мультипликаторы, и стекированные символы, фриспины. Также в играх реализованы респины, расширяющие символы. Ввиду обилия бонусных опций геймплей выглядит и ощущается насыщенным, не дает заскучать – оптимальный вариант для игроков, которые желают получить от азартных развлечений больше, чем банальное вращение барабанов.

Львиная доля позиций обладает высокой волатильностью – слоты выдают крупные выигрыши, но с большим временным промежутком. В таких слотах сложно определить оптимальный размер ставок. Средний показатель возврата составляет 96%.

Интересные слоты

Fate of the Gods (RTP – 95.56%)

Слот посвящен поклонникам Древней Греции. После запуска игра отправляет игрока в путешествие по старинным местам, где можно найти несметные сокровища. Действо происходит на пяти барабанах и 9 призовых линиях. Слот периодически активирует фриспины, подключает множители. Также игрок может приобрести опцию бесплатных вращений.

Neon Wildfire (RTP – 96%)

Необычный игровой автомат в ярком неоновом дизайне. Здесь есть джокер, бесплатные вращения, функция коррекции рилсета, мультипликатор, расширяющиеся специальные символы и ряд других полезных для игрока опций.

Avalanche Rainblox (RTP – 95.5%)

Игровой автомат дает возможность отстраниться от монотонного процесса вращения барабанов и ощутить праздничную атмосферу. Символы представлены цветными блоками, которые будут выстраиваться в разные комбинации и выдавать выплаты по кластерному типу. Когда удача улыбается игроку, блоки взрываются и начинают падать. Игрок может использовать встроенные бонусы, включая фриспины, множители и многое другое.

Игры провайдера
Pay Dirt with Fusion Reels
Pay Dirt with Fusion Reels
Wild Whopper
Wild Whopper
Davy Jones Locker with Tsunami Reels
Davy Jones Locker with Tsunami Reels
Bling Kong
Bling Kong
Overdrive with Turbo Reels
Overdrive with Turbo Reels
1.21 Gigawatts
1.21 Gigawatts
Runaway Train
Runaway Train
Tntina
Tntina