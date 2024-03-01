О провайдере Big Time Gaming

Big Time Gaming – известный разработчик программного обеспечения для интернет-казино, работающий с 2011 года. Широкую популярность компания получила за слоты, построенные на движке Megaways. Эта слот-механика была представлена широкой аудитории в первой половине 2016 года с релизом Dragon Born. В игровом автомате для подсчета призовых используются не привычные линии, а комбинации символов на смежных барабанах. Эта технология стала инновацией в сфере iGambling, и окончательную популярностью обрела с выходом второго продукта – не нуждающегося в представлении автомата Bonanza. Сегодня данная слот-механика занимает доминирующее положение на профильном рынке.

Несмотря на значительное достижение, провайдер не планирует останавливаться на достигнутом – регулярно выпускает продукты, которые укрепляют его позиции. Так, один из последних релизов получил технологию Triple Reaction, которая позволила интегрировать вспомогательные верхний и нижний ряды на барабанах.

В свои слоты разработчик интегрирует большое количество бонусных опций. Так, гемблеры могут рассчитывать на множители, прогрессивные токены, возможность покупки бонусов.

Лицензирование

Big Time Gaming ведет деятельность официально, что подтверждается большим количество лицензий, полученных на Мальте, Кюрасао. Программное обеспечение бренда сертифицировано ведущими независимыми лабораториями, в том числе Комиссией азартных игр Великобритании, независимой студией по контролю за азартными развлечениями Олдерни. Благодаря наличию разрешительной документации провайдер может на законном основании предоставлять услуги во многих странах мира.

Программное обеспечение

Компания Big Time Gaming – команда опытных разработчиков, задача которых – только высококачественные азартные продукты. Поэтому каждый релиз прорабатывается детально и доводится до логического завершения. Несмотря на небольшое портфолио, игры, представленные в нем, разнообразны. Гемблерам доступны разные виды рулеток, классические и нестандартные слоты, покер, баккара и прочие карточные развлечения. Компания регулярно выпускает на рынок новые релизы, благодаря чему каждый клиент онлайн-казино может подобрать игру в соответствии со своими пожеланиями и ожиданиями.

Среди особенностей программного обеспечения:

высокое качество визуальной составляющей;

кроссплатформенность;

идеальная техническая проработка;

технологии HTML5 и JavaScript.

HTML5 и JavaScript

Комбинирование HTML5 и JavaScript позволило разработчику сделать игровой процесс плавным и быстрым, а также обеспечило максимальную безопасность – взлом, нежелательные действия третьих лиц в играх невозможны. Все игровые автоматы функционируют на основе генерации случайных чисел, что повреждается сертификатами со стороны регуляторов.

Адаптация под мобильные

Слоты адаптированы под мобильные устройства, поэтому игроки могут запускать их со смартфонов и планшетов. Даже на маленьком экране клиент сможет насладиться визуальной составляющей, удобным управлением и точностью по отношению к оригинальной браузерной версии.

Интересные слоты

Bonanza – RTP 96%

Простой по сюжету игровой автомат, предлагающий взаимодействовать с драгоценными камнями и карточными символами. Особенность слота заключается в тысячах выигрышных комбинаций и вариативности ходов. Здесь есть Scatter и Wild, которые повышают шансы на призовые и дают бесплатные вращения.

Who Wants to Be a Millionaire – RTP 96.27%

Этот слот – настоящий эксклюзив, который имеет простое управление, но дает массу возможностей для выигрышей. Выполнен в приятном дизайне, имеет красочную анимацию и десятки вариаций выигрышных комбинаций – каждая из них доступна клиенту.

Lil Devil – RTP 96.43%

Игровой автомат ознакомит игрока с интересной историей небольшого старинного городка, а вместе с этим гемблер сможет оценить всю прелесть игровой механики. Слот отличается высоким уровнем отдачи и внушительным коэффициентом выплат.