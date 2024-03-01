О провайдере Retro Gaming

Retro Gaming – быстрорастущий поставщик онлайн-развлечений для азартной сферы, основанный в 2021 году студией Spinomenal. Компания имеет узкую специализацию – разрабатывает проекты в классическом направлении – слоты бренда позволяют игрокам ощутить все преимущества олдскульного гемблинга.

В портфеле разработчика представлено более 70 позиций, среди которых есть развлечения для профессиональных гемблеров и любителей сферы. В ассортименте есть как фруктовая классика, так и игровые автоматы, вдохновлённые мировыми праздниками, историческими событиями, мистическими происшествиями. Также провайдер выпускает серию слотов, в которых активирована функция покупки бонусов – благодаря этой опции, каждый игрок может разнообразить игровой процесс.

Retro Gaming шагает в ногу со временем и учитывает все тенденции. Так, с ростом популярности криптовалют в игры внедрили поддержку множества цифровых монет.

Лицензирование

Программное обеспечение компании представлено во многих известных казино. Все автоматы работают на базе лицензий, выданных юрисдикциями Curacao, Мальты, Великобритании. Эти комиссии по контролю за азартными играми предъявляют строгие требования к тем, кто хочет получить лицензии.

Также игры бренда сертифицируются лабораторией eCOGRA. Специалисты проверяют автоматы на предмет соответствия процента возврата, случайного формирования комбинаций. Игры компании в полной мере соответствуют требованиям генератора случайных чисел, поэтому пользователи могут быть уверены в честности продуктов.

Программное обеспечение

Разработка слота – сложный, многоэтапный процесс. Провайдер внимательно изучает рынок, выясняет потребности и желания потенциальных клиентов. Это позволяет выпускать игровые автоматы с качественной графикой, инновационными технологиями, улучшающими позиции гемблеров. Также внедряются всевозможные маркетинговые инструменты – казино проводят акции, организовывают турниры, а пользователи могут юзать фирменные опции, например, мега-символы, SpinOWheel и Retro Bet.

Для разработок компания использует фреймворк HTML5 – технология позволяет получать кроссплатформенные продукты, которые запускаются со стационарных компьютеров и ноутбуков, с мобильных девайсов и планшетов. Программное обеспечение не нужно загружать на устройство – работает с любого браузера ПК или смартфона.

Слоты насыщены спецэффектами, отличаются простыми правилами и управлением. В них есть все, чтобы игрок смог расслабиться, насладиться картинкой и получить профит – частые выигрыши, обусловленные высоким процентом возврата и средней волатильностью.

Интересные слоты

Wild Ranch (RTP – 95.8%)

В этом игровом автомате разработчик предлагает устроиться на работу шерифом. Представителю закона нужно бороться с местными бандитами, которые не дают жителям города покоя. Для этого шериф получает набор полезных и эффективных инструментов: джокер, дикие символы, мультипликаторы, фриспины. За одно удачное дежурство можно увеличить ставку в тысячу раз.

Pyramids of Mystery (RTP – 94.24%)

Слот на тему Древнего Египта, где игроку предлагается отправиться в гробницу и найти сокровища. Золото спрятано хорошо, но если путешественнику улыбнется удача, он наверняка найдет его. Игровой процесс очень простой, дополнен бонусами, рискованными раундами, специальными символами.

Retro Joker (RTP – 94.02%)

В этом игровом автомате гемблеру нужно вращать барабаны и собирать удачные комбинации из фруктов. Яркое оформление, динамичная музыка удачно сочетаются с бесплатными вращениями и мультипликатором.