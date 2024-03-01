О провайдере Net Gaming

Компания Net Gaming – новичок на рынке iGaming, основанный в 2018 году. Головной офис расположен в Великобритании, а также открыты представительства в Индии и на Мальте. За время существования провайдер успел достичь успехов, поставив программное обеспечение в лучшие онлайн-казино.

Бренд выпускает качественные продукты, стремясь пробиться через толпы конкурентов, и ему это удается. В ближайшие годы провайдер планирует выйти на азиатский, латиноамериканский и турецкие рынки. За счет использования в слотах элементов, свойственных Азии, Лас-Вегасу, Африке, бренд имеет все шансы стать популярным во многих странах мира.

Лицензирование

Netgaming серьезно настроен на занятие лидерских позиций в гемблинг-сфере, поэтому предоставляет услуги официально. В первые годы деятельности получил лицензии, выданные комиссиями по азартным играм Мальты и Великобритании.

Компания выпускает проекты, заслуживающие внимания опытных и начинающих гемблеров. Они отличаются высоким качеством исполнения, что прослеживается в красивой графике, продуманных бонусных системах, стремлении к ответственной игре. Все релизы подвергаются многоуровневой проверке в независимых лабораториях. Полученные сертификаты – залог безопасности и надежности. Все комбинации в слотах Netgaming формируются случайным образом, и вмешаться в процесс не может ни казино, ни игрок. Также соблюдены правила безопасности в отношении платежных данных клиентов.

Программное обеспечение

В портфолио Netgaming представлены в основном игровые автоматы. Продукты могут похвастаться нестандартными механиками, привлекательным дизайном и множеством бонусов. Слоты предлагают бонусные раунды, прогрессивные джекпоты, сеты бесплатных вращений, мультипликаторы и ряд других призовых опций.

Все игровые автоматы построены на базе фреймворка HTML5, что делает их универсальными – работают со всеми известными операционными системами, с мобильными и компьютерными устройствами.

Компания не стремится завоевать рынок количеством, а делает ставку на качестве проектов. Портфолио на сегодняшний день представлено полусотней слотов, и каждый из них смог найти поклонников.

Слоты переведен на разные языки, располагают дружелюбным интерфейсом и простыми правилами. Взаимодействуют с разными валютами и легко интегрируются в игровые залы казино.

Компания акцентирует внимание потребителей на собственных программных решениях. Стремится добавить в азартные развлечения больше драйва, хорошо проработанные игровые механики, включая клонирование барабанов, джекпоты, колесо фортуны, фриспины и прочие приятные для гемблеров функции.

Игры бренда быстро загружаются, отлично работают со смартфонов, компьютеров, ноутбуков и планшетов, причем скорость интернет-соединения не имеет большого значения.

Слоты возвращают в среднем 96% ставок и, как показывает опыт многих гемблеров, этот показатель соответствует действительности.

Интересные слоты

Candy Burst (RTP – 96.95%)

Сахар, специи, ваниль и другие приятности ждут игрока в этом слоте. Автомат со средней волатильностью дает пусть редкие, но крупные призовые. Для повышения шансов на выигрыш развлечение выдает фриспины, липкие дикие символы, предлагает интересный бонус-раунд, который пощекочет нервы. В целом, слот заслуживает внимания поклонников ярких и прибыльных азартных развлечений.

Treasures of Egypt (RTP – 95.5%)

Планируя отпуск в теплых краях, не забудьте запустить Treasures of Egypt, чтобы моментально оказаться в солнечной стране и хорошо развлечься. Здесь можно интересно провести досуг, а также отправиться в самые потаенные уголки Египта и узнать тайны древних цивилизаций. Из бонусных опций в слоте предусмотрены дикие символы, фриспины, риск-игра.

Warriors Quest (RTP – 95.87%)

Игровой автомат посвящен китайской культуре. Игрок познакомится с историей Китая, за что сможет получить денежное вознаграждение. Слот с высокой волатильностью выдает крупные призовые, а чтобы быстро решить поставленную задачу, игроку предстоит использовать бесплатные вращения, множители, принять участие в риск-раундах.