О провайдере HungryBear

HungryBear – молодой разработчик игр для онлайн-казино, стремящийся занять лидирующие позиции в индустрии. Головной офис компании расположен в Лондоне. Здесь работает команда, состоящая преимущественно из ветеранов отрасли. Игровые продукты выполнены в высоком качестве, что обусловлено детальной проработкой каждого слота, вниманием к деталям.

Несмотря на относительно небольшой опыт работы в гемблинг-сфере, компания выпускает продукты, достойные внимания самых требовательных игроков. Команда бренда прилагает немало усилий для того, чтобы их слоты быстро занимали места в ТОП-лучших. Более того, компания располагает собственным сайтом, на котором опубликована подробная история появления, информация об игровых проектах, размещены анонсы, юридические сведения. Здесь можно познакомиться с каждым из представителей команды, узнать, как происходит процесс разработки, а также запустить игровые автоматы в демонстрационных версиях.

Производитель ежегодно выпускает несколько игровых автоматов, каждый из которых имеет свою фишку и ноту оригинальности. Креативный подход выбран с целью обойти конкурентов, которые уже не первый год занимают первые позиции в сфере и не планируют опускать планку. Провайдер периодически заключает выгодные сделки, направленные на активное продвижение своего кейса.

Большинство сотрудников бренда имеют многолетний опыт работы в сфере и являются бывшими сотрудниками других ведущих брендов. Так, в команде есть представители CORE Gaming, Sky Betting & Gaming.

Лицензирование

Компания оказывает услуги официально. Первая, полученная лицензия, – GPEB. Документ дает право распространять контент в казино Канады. Процесс получения сертификатов не завершен, и уже вскоре бренд обещает получить лицензии Великобритании и европейских комиссий по контролю азартных игр. Весь софт проходит обязательное тестирование, которое проводят независимые лаборатории. Это обеспечивает поступление на профильный рынок качественных, честных и в полной мере безопасных продуктов. Запуская слоты HungryBear, игрок может быть уверен, что игра дает случайные результаты, на которые не влияет казино и третья сторона.

Программное обеспечение

Провайдер быстро уловил тенденцию, в рамках которой пользователи все чаще запускают игровые автоматы со смартфонов. Поэтому для разработки программного обеспечения используется технология HTML5, обеспечивающая адаптацию к гаджетам практически с любыми техническими характеристиками. Слоты беспроблемно работают как с компьютеров, так и с мобильных гаджетов.

Для создания слотов компания применяет передовые графические технологии, за счет чего удается достичь качественной, детализированной визуальной составляющей. Также положительных отзывов заслуживает звуковое сопровождение, хорошо проработанные механики, наличие большого количества бонусов. В процессе вращения барабанов игрок получает фриспины, множители, дополнительные бонусные раунды и ряд других приятных вознаграждений.

Интересные слоты

Amun Ra (RTP – 94%)

Слот на популярную древнеегипетскую тематику с довольно высоким уровнем возврата и средней волатильностью. В качестве символов автомат использует карточные наименования, атрибутику, свойственную времени Древнего Египта, а также изображения исследователей и любителей приключений. В качестве бонусов игра выдает респины, бесплатные вращения, перемещающиеся дикие символы. Джекпот в игре достигает $250 тыс.

3 hand Blackjack (RTP – 99,4%)

Интересный вариант блэкджека, в котором можно делать крупные ставки до $1000. Присутствует опция удвоения и сплит. Кроме этого, игра порадует красивой графикой, стильной музыкой и интуитивно понятным управлением.

Bar King Deluxe Blackjack (RTP – 95%)

Автомат рассказывает историю игральных карт, которые расположились на пяти барабанах в четыре ряда. Призовые комбинации формируются на десяти линиях. Для упрощения игрового процесса и увеличения шанса на выигрыш в слоте есть фриспины, прогрессивные выплаты.