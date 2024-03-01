О провайдере Gaming Corps

Компания Gaming Corps в индустрии онлайн-гемблинга работает с 2014 года. Провайдер шагает в ногу со временем, интегрирует в продукты новые технологии и регулярно расширяет портфолио, что обусловлено стремлением занять позицию лидера на профильном рынке. Основана в Швеции, головной офис расположен в городе Уппсала. Также компания имеет представительства на Мальте и в Украине.

Разработчик специализируется на выпуске слотов для казино в интернет-пространстве, а также производит компьютерные и мобильные игры, благодаря чему охватывает большую аудиторию, что облегчает задачу продвижения своего бренда. Если говорить об игровых автоматов, им характерна необычная механика, множество оригинальных бонусов, красочная детализированная графика. Процесс игры сопровождается красивой музыкой – композиции, интегрированные в слоты, являются авторскими. Весь софт сертифицирован, отличается высокой отдачей и средней волатильность. Гемблеры могут найти программное обеспечение компании на многих популярных площадках казино.

В целом, игровые автоматы провайдера адресованы требовательным игрокам, но будут интересны и новичкам. Многие слоты получили функцию индивидуальной настройки визуального оформления, раздают фриспины, бонусные раунды, множители. Технологии, применяемые разработчиком, подчеркивают желание команды компании использовать только инновационные игровые механики, что помогает пользователям получать принципиально новый опыт в азарте.

Также стоит отметить внимание провайдера к финансовой стороне вопроса. С оглядкой на мировую экономику и тенденции, бренд сделал акцент на криптовалюте – слоты принимают ставки в биткоинах, эфириуме и многих других валютах. Такой подход обеспечил высокую востребованность софта в России, Турции, Румынии и многих других странах.

Лицензирование

Провайдер ведет законную деятельность, что подтверждается лицензией, выданной регулятором Мальты. Документ дает право оказывать услуги в международном формате. Более того, получен сертификат генератора псевдослучайных чисел, что подтверждает незапрограммированные результаты и отрицает возможность вмешательства в ПО третьими лицами.

Программное обеспечение

Gaming Corps выпускает слоты, в которых удачно сочетаются захватывающий сюжет, интересный геймплей, многопользовательские решения, щедрые бонусы. В ассортименте представлены классические, оригинальные игровые автоматы, а также настольные игры.

Программное обеспечение построено преимущество на двух- и трехмерных технологиях. При создании продуктов особое внимание уделяется звуковому сопровождению – музыку пишут для каждого слота. Более того, в софте доступна опция кастомизации – казино могут менять опции с оглядкой на свой фирменный стиль и специфику услуг.

Еще одна отличительная особенность продуктов – новые игровые механики. В слотах есть бонусы, интерактивные компоненты, уникальные функции, повышающие шансы на выигрыш.

Интересные слоты

Undead Vikings (RTP – 96.27%)

Слот расскажет о мифах Скандинавии. Игроку предстоит сразиться с викингами, а после попасть в мир нежити. Оказавшись в атмосферном холодном лесу, где повсюду развешены портреты не сумевших выжить воинов и погибших зверей, гемблеру нужно собрать волю в кулак и получить заслуженное вознаграждение. Бонусные символы, фриспины и множители помогут максимально быстро достичь поставленной цели.

Book of Pirates

Игровой автомат приглашает стать одним из матросов пиратского корабля. Предстоит сложная работа, но усилия будут вознаграждены сокровищами, которых хватит на безбедную жизнь. В сюжете присутствуют красивые символы, колоритная музыка и множество бонусов.

Angry Elf

Особую популярность этот слот обретает в преддверии новогодних праздников – он насыщен атмосферой Рождества. В процессе игры гемблер познакомится с эльфом, которого уволили с работы за любовь к алкоголю и плохой характер. Волшебное существо было вынуждено остаться на Северном полюсе. Игроку предстоит помочь поклоннику выпивки стать на путь истинный и восстановиться на рабочем месте. Вайлды, бесплатные вращения и другие функции помогут решить поставленную задачу.