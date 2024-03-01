О провайдере Booming Games

Компания Booming Games – ведущий разработчик программного обеспечения для гемблинг-платформ, работающий на профильном рынке с 2014 года. За время существования провайдер завоевал репутацию надежного разработчика, выпускающего игровые продукты с учетом запросов гемблеров и современных казино.

На рынок компания поставляет разноплановые видеослоты, в которые интегрировано большое количество опций. При этом игровые автоматы могут похвастаться оригинальными персонажами, интересными сюжетами и качественным исполнением. Слоты разработчика размещены на площадках ведущих казино, чьи услуги пользуются спросом у жителей Европы и Азии.

Руководство Booming Games уделяет много внимания ответственной и честной игре, поэтому слоты полностью соответствуют правилам, нормам и законам, принятым в странах предоставления услуг и в гемблинг-сфере в целом. Предлагаемые гемблерам игровые автоматы оснащены всевозможными бонусами и фишками, делающими игровой процесс не только приятным, но и прибыльным.

Лицензирование

В 2014 году компания из Booming Games получила лицензии от Комиссий по азартным играм Мальты и Италии. Спустя пять лет после начала деятельности были оформлены разрешительные документы от Шведского регулятора. Чуть позже получена лицензия от регулирующего органа Великобритании.

Провайдер стремится предложить заинтересованному клиенту безопасные игровые продукты. Все слоты тестируются и получают сертификаты в независимой лаборатории iTech Labs.

Программное обеспечение

Слоты iTech Labs – стильные, понятные, яркие игровые автоматы, разработанные на базе технологии HTML5. Продукты бренда запускаются на устройствах с разными техническими характеристиками, совместимы с любыми операционными системами и браузерами. Игры работают быстро, без лагов и других проблем. Их можно запускать с компьютеров и мобильных устройств, работающих на основе ОС Android и iOS. Мобильные версии хорошо оптимизированы – для запуска слота достаточно перейти на сайт казино.

В копилке бренда более 70 игровых автоматов, каждый из которых проработан до мельчайших деталей. В большинстве – это слоты на три, пять и семь барабанов с количеством игровых линий до 50. Благодаря такому разнообразию каждый азартный игрок сможет подобрать игру по душе.

Интересные слоты

Golden Royals (RTP – 96.5%)

Интересный игровой автомат, символы которого представлены картами. Трехбарабанный слот позволяет собирать до трех десятков выигрышных линий и получать приятные денежные вознаграждения. Присутствует фирменный бонус, с помощью которого призовые умножаются в семь раз. Кроме множителя есть и фриспины, посредством которых игрок может делать ставки за счет казино. Красочный слот с приятным звуковым сопровождением порадует поклонников азарта частыми выигрышами.

Oh Catarina (RTP – 97%)

Слот приглашает игрока посетить один из городов Мексики в период празднования Дня мертвых. Гемблер попадет на атмосферный праздник, где можно хорошо провести время и получить денежные призы. Яркие спецэффекты, тематическая музыка, бесплатные вращения, множитель и другие фишки сделают игру весьма интересной и выгодной.

Booming Seven Deluxe (RTP – 96.55%)

Слот адресован поклонникам фруктовых приключений. Действие происходит в зале наземного казино, где гемблеру предстоит сотрудничать с коллаборацией сладких плодов. Игровой автомат располагает щедрым бонусным наполнением: множители, бесплатные вращения, скаттеры и вайлды. Также есть опция рискованной игры.

Desert Drag (RTP – 97.01%)

Креативный слот на тему автомобильных гонок с яркими спецэффектами и атмосферной музыкой. Барабаны выполнены в виде асфальта – дорога расположилась в одной из пустынь Мексики. Управлять поездкой предстоит с помощью стильно оформленной панели управления. Слот поднимет настроение красивой графикой, а также позволит собрать призовые.