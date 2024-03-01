О провайдере Alchemy Gaming

Alchemy Gaming – молодой поставщик iGaming-контента, появившийся в 2019 году. Компания из Соединенного Королевства представлена командой талантливых гейминг-алхимиков, которые стремятся предложить клиенту продуманные до мелочей, интересные, и максимально безопасные игры. За небольшой период деятельности бренд успел выпустить несколько запоминающихся продуктов, после которых ему предложил сотрудничество провайдер Microgaming. Такое партнерство мгновенно сформировало положительную репутацию Alchemy Gaming, а его слоты начали появляться во многих популярных казино.

Студия состоит из небольшой команды разработчиков, где каждый сотрудник – специалист в своей области. В головном офисе, который расположен в Лондоне, ежедневно идет работа над графикой, инновационными механиками, продвинутыми бонусными системами. Коллектив профессионалов, обладающий опытом, знаниями, страстью к азартным развлечениями, предлагает игровые автоматы, которые сегодня считаются золотым стандартом в сфере iGaming.

Лицензирование

Компания работает официально, что стало возможным за счет лицензирования. Документ, разрешающий поставлять программное обеспечение для онлайн-казино, выдан регулятором по азартным играм в Великобритании. Также бренд располагает сертификатом Мальты и Острова Мэна. Программное обеспечение компании подвергается проверкам ведущих независимых лабораторий.

Программное обеспечение

Все игровые автоматы бренда разрабатываются с учетом запросов клиентов и в соответствии с уровнем развития технологий. Для этого применяется формат HTML5 и Flash – слоты запускаются на устройствах с разными техническими характеристиками, и одинаково хорошо работают на стационарных компьютерах и мобильных гаджетах.

Слотам Alchemy Gaming присущи прекрасная графика и проработанная анимация, что позволяет игрокам с головой погрузиться в демонстрируемый на экране сюжет. Все продукты оптимизированы и бесперебойно функционируют даже на устаревших моделях гаджетов.

Автоматам характерны яркие цвета, трехмерные элементы, обращающие на себя внимание специальные эффекты. Применены уникальные игровые механики, которые сбалансированы с оформлением. Слоты богаты бонусными играми, бесплатными вращениями. Доступны в демо-версии, позволяющей гемблерам оценить качество продукта перед ставками на деньги.

Интересные слоты

Wheel Of Wishes (RTP 96.36%)

Стильный, красивый игровой автомат с классической механикой. Располагает 5 барабанами и десятком линий, которые не меняются в течение игры. Сюжет рассказывает о приключении, в рамках которого гемблеру предстоит отправиться на поиски драгоценностей. Они спрятаны в темных подземельях. В слоте есть все, чтобы получать выигрыши максимально часто: бонусный раунд, фриспины, и даже джек-пот.

Reel Gems Deluxe (RTP 96%)

Игровой автомат адресован поклонникам опасных приключений, отправившись в которые игрок сможет найти клад. Геймплей развернут на пятибарабанном поле с двумя десятками линий. В процессе гемблер получит бесплатные вращения, повторные и дополнительные спины. Присутствуют Scatter и Wild, и ряд других фишек.

Goldaur Guardians (RTP 96.36%)

Это один из самых популярных продуктов компании, найти который несложно во всех популярных казино. Гемблер отправляется в лес, где существует своя цивилизация – эльфы. Игроку предстоит познакомиться с уникальными лесными жителями и найти сокровища – можно забрать столько, сколько получится унести. Добрый эльфы помогут страннику найти богатства и в качестве помощи предложат бесплатные вращения, скаттеры и вайлды. Слот отличается высокой волатильностью, поэтому от него можно ожидать пусть и редких, но крупных выигрышей.