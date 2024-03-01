О провайдере Caleta Quickspin

Quickspin – совместный шведский проект трех учредителей, поставивших задачу предложить отрасли iGaming что-то новое. И команда смогла достичь цели. Компания образована в 2012 году. Головной офис расположен в Стокгольме, а также открыты представительства в Великобритании и других странах. Специалисты бренда – практикующие игроки, благодаря чему они тонко чувствуют потребности гемблеров. Популярность к разработчику пришла после презентации эмулятора Big Bad Wolf.

Провайдер быстро стал известным, и его проекты пользуются спросом у азартных игроков за счет расширенного функционала, гибких настроек, высококлассной графики, отличных математических показателей. Сегодня разработчик Quickspin является суббрендом гиганта Playtech, а его ежегодный доход достигает $25 млн.

С 2013 года бренд принимает участие в важных мировых тематических событиях и является обладателем наград EGR B2B Awards, Operator Awards, Nordics Awards, присужденных в категориях «Восходящая звезда», «Игра года», «Инновации в азартных играх».

Лицензирование

Компания стремится предложить клиентам не только качественные, но и безопасные игровые автоматы. В 2014 году бренд получил лицензию от регулятора Олдерни, а чуть позже Комиссией по азартным играм Великобритании Quickspin выдан еще один документ. Продукция проходит тестирование в ведущих лабораториях, что доказывает честность и безопасность программного обеспечения для клиентов и операторов, размещающих слоты на своих площадках.

Программное обеспечение

Слоты Квикспин – качественный софт, выполненный в высоком качестве в плане графики, музыки, навигации и интерфейса. На слотах игрокам удается получать неплохие призовые. Развлечения работают в демонстрационном и режиме на деньги.

Большинство проектов построены на фреймворке HTML5, что делает игры кроссплатформенными – совместимы с мобильными и компьютерными операционными системами, адаптированы под экраны разных размеров, смартфоны и ноутбуки со слабыми техническими характеристиками. Также HTML5 позволяет выдавать детализированные игровые автоматы с хорошей графикой.

Благодаря хорошо налаженному процессу разработки бренд выпускает по одному продукту ежемесячно, но уже в ближайшем будущем провайдер планирует увеличить количество слотов до трех штук.

В игровые автоматы внедрены фирменные технологии, например, Trigger – опция запускает бонус-раунд в любом из слотов, а Achievements – добавляет дополнительный уровень с повышенным шансом выигрыша в нем.

Интересные слоты

Supernova (RTP – 95.62%)

Этот продукт выполнен в космической тематике. В процессе игрок узнает тайны галактики, увидит новые, до сих пор неизвестные звезды, насладится красивым визуалом и получит внушительные призовые. Пять барабанов и 27 призовых линий располагают мультипликаторами, дикими символами, бесплатными вращениями.

Big Bad Wolf (RTP – 97.34%)

Игрок познакомится с большим и плохим волком, который охотится на трех поросят. Важно помочь свинкам соорудить прочные домики и прогнать злого зверя. Игра предлагает каскадные выигрыши, уникальные специальные символы и атмосферные риск-раунды.

Beowulf (RTP – 96.50%)

Сюжет расскажет историю Беовульфа. По сюжету игрок получит множество бонусов, которые позволят увеличить внутриигровой счет на крупную сумму. Одна из самых интересных опций – Атака Грендель, активирующаяся в случайном порядке.

Treasure Island (RTP – 96.56%)

Пиратские приключения, необитаемый остров, полный сокровищ, яркая графика и отличное настроение ждут игрока в Treasure Island. В автомат включены: бонус-раунд, порции фриспинов, сливающиеся дикие символы, фирменные опции, включая атаку пиратов и кладоискателя.