О провайдере 1x2 Gaming

Бренд 1x2 Gaming, основанный в 2002 году, – дочка компании 1X2 Network – поставщика игровых автоматов и других азартных развлечений для казино и букмекерских контор. Головной офис провайдера находится в Великобритании. Невзирая на популярность выпускаемых продуктов, организация включает небольшой штат сотрудников.

Поставщик игр работает в области онлайн-гемблинга и поставляет слоты в 120 известных казино. Ежегодно на профильный рынок выходит несколько интересных новинок, отличающихся высоким RTP, красивой графикой, большим количеством бонусов. Портфолио компании включает развлечения в разных направлениях: live-игры, автоматы, спортивные эмуляторы, скретч-карты.

В начале 2014 года бренд 1x2 Gaming выпустил игру Virtual Football и в 2015 удостоился награды The Best Manufacturer of Sports Software. Продукт был признан инновацией и по сей день используется букмекерскими конторами.

Сегодня бренд продолжает активно развиваться, ведет тесное сотрудничество с провайдерами Microgaming и Playtech. Предлагает гемблерам качественные, увлекательные азартные развлечения.

Лицензирование

Провайдер 1x2 Gaming лицензирован Игорной комиссии Олдерни. Проходил аккредитацию у независимой британской благотворительной организации Gambling Aware. Также получил сертификат RNG Certificate, подтверждающий работу игровых автоматов на основе генератора случайных чисел. Более того, контент бренда проверяется юрисдикциями Британии, Мальты, Острова Мэн, Италии.

Программное обеспечение

За более чем 20-летнюю практику 1x2 Gaming выпустили 145+ игр, которые адаптированы под большинство компьютеров, смартфонов, планшетов. Несмотря на то, что некоторые слоты требовательны к техническим характеристикам устройства, трехмерные эффекты на большинстве гаджетов работают хорошо. Все игровые автоматы построены на технологиях Flash и HTML5, которые обеспечат комфортный игровой процесс.

Интересные слоты

Ginderbread Joy (RTP 96,26%)

Игрушка поднимает настроение, пробуждает аппетит, так как жанр слота связан со сладостями. Детально прорисованные символы, яркая картинка в целом понравится сладкоежкам и поклонникам «легких» слотов. Здесь игроку нужно делать ставки и ждать, пока пряники всевозможных форм сложатся в выигрышную линию. В течение игрового процесса выпадают бесплатные вращения, символы Scatter и Wild, увеличивающие призовые. Слот представлен 5 барабанами и 25 линиями.

Piggy Bank (RTP 95%)

На 9 линиях и 5 барабанах игроку предстоит вступить в банду свинок и взломать хранилище с ценностями. Игровой автомат порадует захватывающим геймплеем и щедрыми призовыми. Чтобы повысить шанс выигрышей, провайдер внедрил заменяющие символы, фриспины.

Prison Escape (RTP 96%)

Это классический слот на 5 барабанов и 25 линий, предлагающий игроку помочь заключенному сбежать из тюрьмы. Предстоит долгая и сложная дорога, но с ней способен справиться даже новичок. Он может рассчитывать на бесплатные вращения, дикие символы и другие бонусы, нацеленные на увеличение выигрыша.

Kitty Cash (97,8%)

Китти Кэш – универсальный слот, в котором каждый пользователь может провести время в компании с пушистыми животными. Автомат состоит из 5 барабанов и 5 линий, и предлагает фриспины, рискованные раунды на каждому из уровней.

Провайдер 1x2 Gaming понимает, что гемблерам важны не только визуальные составляющие, бесперебойная работа слотов, но и возможность получать выгоду. Практически во всех продуктах реализованы бонусные игры, а средний показатель отдачи колеблется от 95 до 97%.